У нетрезвой Волочковой после скандала в самолете изъяли бутылку джина

У балерины Анастасии Волочковой члены экипажа изъяли бутылку джина после скандала в самолете, следовавшем из Мальдивской Республики в Москву. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Незадолго до того знаменитость вступила в конфликт с бортпроводником из-за его просьбы надеть маску. Также она сорвала средство индивидуальной защиты с члена экипажа, назвав «прислугой».

Балерина опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлен ее спор с бортпроводником.

«Я вас попрошу сохранять спокойствие. Анастасия, вы находитесь без маски. Если вы и дальше будете нарушать правила поведения, мы вас вправе передать в правоохранительные органы», — сказал сотрудник авиакомпании.

После этого Волочкова направила камеру на себя и сказала, что она находится в маске. Хотя на кадрах видно, что средство защиты на лице балерины спущено и не закрывает нос.

«Командир корабля вправе совершить посадку в аэропорту по пути следования. Сейчас вы находитесь в маске. Но, к сожалению, это не первый раз, когда я к вам подхожу», — продолжает объяснять бортпроводник.

В ответ на это спутник артистки заметил, что в салоне самолета многие пассажиры сидят без масок, но бортпроводники почему-то пристали именно к ним.

«Потому что я Анастасия Волочкова», — прокомментировала его действия балерина.

По данным пресс-службы УТ МВД России по ЦФО, артистка находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок. Кроме того, она находилась без средств индивидуальной защиты. При доставлении в участок женщина вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции. В отношении нее составлены протоколы по статьям о мелком хулиганстве и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасию Волочкову могут арестовать на 15 суток и назначить 30 тысяч штрафа.