Билл Гейтс спрогнозировал пандемию опаснее коронавирусной

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 2 654

По мнению миллиардера, следует направить значительные ресурсы на изучение лекарства от ВИЧ, туберкулеза и малярии.

Билл Гейтс спрогнозировал пандемию опаснее коронавирусной

Фото: Depositphotos / Jay Mallin via ZUMAPRESS.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс обратился к правительствам всего мира. Он хочет, чтобы страны вложили значительные финансовые ресурсы в изучение новых мутаций коронавируса и лекарств от них. Это необходимо, по мнению  предпренимателя, для предотвращения страшной пандемии, которая может быть даже опасней текущей. 

Он предположил, что дельта-штамм и «омикрон» — это не последние мутации, которые произойдут с COVID-19. Однако в случае правдивости прогноза миллиардера, человечество переживет эту болезнь гораздо тяжелее.

«Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, — довольно хорошая страховка», — цитирует Газета.ру обращение Билла Гейтса. 

В своей речи бизнесмен также предложил потратить мировые ресурсы на исследование лекарств от не менее опасных заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез и малярия.

В России продолжается кампания по вакцинации населения. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно в любом открытом пункте вакцинации, либо в поликлинике. Всего в РФ зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Билл Гейтс предрек беды в 2022 году из-за недоверия людей к власти.

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 янв
Гулять так гулять: Джонсон отменил антиковидные ограничения в Великобритании
19 янв
Инфекционист назвала способ лечения от «омикрона» с помощью простой воды
19 янв
Гинцбург рассказал, кого ждет тяжелое течение болезни при «омикроне»
18 янв
Какие меры приняли в России для борьбы с омикрон-штаммом COVID-19
18 янв
В Москве продлили домашний режим для пожилых и удаленку для сотрудников
18 янв
Мишустин призвал работодателей переводить сотрудников на удаленку
18 янв
Голикова: карантин для заболевших COVID в России сократят до недели
18 янв
Двойной удар: Ученые предупредили Европу о наступлении «твиндемии»
18 янв
Гинцбург рассказал, насколько эффективен «Спутник V» против «омикрона»
18 янв
Как защититься от «омикрона» в большом коллективе
+2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.87
0.54 87.13
0.11
Отправляйтесь на шопинг или к врачу! Китайский совет дня на четверг, 20 я...

Последние новости

9:07
Отправляйтесь на шопинг или к врачу! Китайский совет дня на четверг, 20 января
8:55
Все учебные заведения Магадана эвакуировали из-за звонков с угрозами взрывов
8:46
Дворянин или крестьянин? Как узнать происхождение своего имени
8:41
Принцип Данилы Багрова: канцлер Германии призвал Россию признать «силу правды»
8:36
Чьи судьбы изменит Солнце, входящее в созвездие Водолея 20 января
8:25
Экс-главу района в Забайкальском крае нашли мертвым в ледяной реке

Сейчас читают

Чьи судьбы изменит Солнце, входящее в созвездие Водолея 20 января
Гороскоп майя: названы периоды рождения людей, которым повезет в 2022 году
Какие соки разжижают кровь и предотвращают образование тромбов
Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи об отъезде из Казахстана

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год