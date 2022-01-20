Билл Гейтс спрогнозировал пандемию опаснее коронавирусной

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс обратился к правительствам всего мира. Он хочет, чтобы страны вложили значительные финансовые ресурсы в изучение новых мутаций коронавируса и лекарств от них. Это необходимо, по мнению предпренимателя, для предотвращения страшной пандемии, которая может быть даже опасней текущей.

Он предположил, что дельта-штамм и «омикрон» — это не последние мутации, которые произойдут с COVID-19. Однако в случае правдивости прогноза миллиардера, человечество переживет эту болезнь гораздо тяжелее.

«Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, — довольно хорошая страховка», — цитирует Газета.ру обращение Билла Гейтса.

В своей речи бизнесмен также предложил потратить мировые ресурсы на исследование лекарств от не менее опасных заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез и малярия.

В России продолжается кампания по вакцинации населения. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно в любом открытом пункте вакцинации, либо в поликлинике. Всего в РФ зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Билл Гейтс предрек беды в 2022 году из-за недоверия людей к власти.