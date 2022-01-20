У худрука «Современника» Виктора Рыжакова выявили «омикрон»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 4 292

За течением заболевания наблюдают специалисты из 52-й больницы, а также помогает семейный доктор.

У худрука «Современника» Виктора Рыжакова выявили «омикрон»

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Тема:
Омикрон

Худрук «Современника» Виктор Рыжаков находится дома на карантине после выявления у него «омикрона». Тест на COVID-19 61-летнего деятеля культуры показал положительный результат.

Как уточнили 5-tv.ru в театре, за течением заболевания наблюдают специалисты из 52-й больницы, а также в лечении принимает участие семейный доктор. Состояние здоровья Рыжакова не вызывает никакого беспокойства. Все проходит без осложнений.

«В скором времени Виктор Анатольевич будет здоров и сможет вернуться к привычному ритму жизни», — заверили в театре.

А пока художественный руководитель продолжает работать в дистанционном режиме. К слову, это уже не первое инфицирование Виктора Рыжакова коронавирусом. До этого медики диагностировали у него COVID-19 в декабре 2020 года. Все прошло аналогично — без осложнений и двухнедельным карантином дома.

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