У худрука «Современника» Виктора Рыжакова выявили «омикрон»
За течением заболевания наблюдают специалисты из 52-й больницы, а также помогает семейный доктор.
Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
Худрук «Современника» Виктор Рыжаков находится дома на карантине после выявления у него «омикрона». Тест на COVID-19 61-летнего деятеля культуры показал положительный результат.
Как уточнили 5-tv.ru в театре, за течением заболевания наблюдают специалисты из 52-й больницы, а также в лечении принимает участие семейный доктор. Состояние здоровья Рыжакова не вызывает никакого беспокойства. Все проходит без осложнений.
«В скором времени Виктор Анатольевич будет здоров и сможет вернуться к привычному ритму жизни», — заверили в театре.
А пока художественный руководитель продолжает работать в дистанционном режиме. К слову, это уже не первое инфицирование Виктора Рыжакова коронавирусом. До этого медики диагностировали у него COVID-19 в декабре 2020 года. Все прошло аналогично — без осложнений и двухнедельным карантином дома.
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