«Прошу прощения»: Захарова со слезами рассказала о прорыве блокады Ленинграда

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 4 722

Захарова прослезилась во время рассказа о прорыве блокады Ленинграда

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Дипломат призналась, что ей особенно тяжело говорить об этих временах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не сдержала слез в речи о прорыве блокады Ленинграда.

«В тяжелых зимних условиях, под обстрелами, в мороз была проложена полноценная железная дорога от станции Поляна до Шлиссельбурга. В Ленинград пошли первые поезда с продовольствием... Прошу прощения, для меня очень тяжело возвращаться к этим временам», — призналась дипломат.

По ее словам, с каждым годом трагедия и масштаб того, что пережила Россия, ощущается все острее.

18 января Санкт-Петербург отметил 79-ю годовщину прорыва блокады. Именно 18 января 1943 года была разгромлена немецкая группировка на южном побережье Ладожского озера и освобожден город Шлиссельбург. Именно эта победа дала возможность соединить осажденный город с большой землей, и уже 7 февраля в Ленинград пришел первый состав с продовольствием.

Ранее 5-tv.ru писал, как Захарова поделилась с подписчиками новостью об утрате питомца.

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