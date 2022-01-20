«Прошу прощения»: Захарова со слезами рассказала о прорыве блокады Ленинграда
Захарова прослезилась во время рассказа о прорыве блокады Ленинграда
Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru
Дипломат призналась, что ей особенно тяжело говорить об этих временах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не сдержала слез в речи о прорыве блокады Ленинграда.
«В тяжелых зимних условиях, под обстрелами, в мороз была проложена полноценная железная дорога от станции Поляна до Шлиссельбурга. В Ленинград пошли первые поезда с продовольствием... Прошу прощения, для меня очень тяжело возвращаться к этим временам», — призналась дипломат.
По ее словам, с каждым годом трагедия и масштаб того, что пережила Россия, ощущается все острее.
18 января Санкт-Петербург отметил 79-ю годовщину прорыва блокады. Именно 18 января 1943 года была разгромлена немецкая группировка на южном побережье Ладожского озера и освобожден город Шлиссельбург. Именно эта победа дала возможность соединить осажденный город с большой землей, и уже 7 февраля в Ленинград пришел первый состав с продовольствием.
Ранее 5-tv.ru писал, как Захарова поделилась с подписчиками новостью об утрате питомца.
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