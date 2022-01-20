Психолог о готовности Волочковой спать со спонсорами: «К ней выстроится очередь»

Балерина Анастасия Волочкова любит подчеркивать, что у нее никогда не было недостатка в состоятельных кавалерах, желающих оказать ей поддержку. Недавно она призналась, что вполне может согласиться на интимные отношения со спонсорами своих проектов, при условии, что они будут не только богаты, но и сексуально привлекательны.

Интересно, что выпуск шоу «Что было дальше?» (ЧБД) с ведущим Нурланом Сабуровым, в котором знаменитость высказала эту мысль, вышел в эфир уже после того, как Волочкова отправилась в романтическое путешествие на Мальдивы со своим новым ухажером Сергеем. Мужчина, к слову, никак высказывания своей спутницы не комментировал, словно и не видит в этом ничего для себя возмутительного.

Между тем, после таких слов скандальной блондинки у нее, без сомнения, отбоя не будет в мужчинах, желающих оказать ей финансовую помощь, но банщик из Подмосковья, похоже, понимает — это неотъемлемая часть имиджа Волочковой в шоу-бизнесе, вот и помалкивает. Об этом 5-tv.ru рассказал психолог Филипп Литвиненко.

«Конечно же Волочкова хорошо знает законы пиара и умеет ими пользоваться. Именно поэтому мы все ее знаем и сейчас обсуждаем. Она умело использует свои внешние данные, имидж, способности и события, в которых она оказывается», — отметил эксперт.

Примеров тому масса — если звезда отдыхает на Мальдивах, то непременно покажет свой легендарный шпагат и это будет обсуждать вся страна. По мнению психолога, как женщина внешне привлекательная, балерина вполне может себе это позволить — почему бы и нет?

«Вот сейчас Настя идет еще дальше — удивляет нас новыми откровениями и это ее заявление в шоу ЧБД — это как раз яркое тому подтверждение. Естественно после такого заявления количество спонсоров, желающих вложится в Настю сильно вырастет. Все они выстроятся в очередь, а она уже выберет, с кем ей будет максимально комфортно, удобно работать и для этого ей, конечно же, необязательно будет с ними спать, это очевидно», — считает психолог.

Instagram @volochkova_art

Специалист уверен, то, что Волочкова неизменно вызывает бурную полемику вокруг своих слов и поступков, главным образом работает на поддержание ее имиджа и популярности. А что касается до банщика Сергея — он прекрасно понимает ситуацию.

«То, что ее новый возлюбленный это никак не комментирует, не реагирует, относится спокойно, как раз понятно. Он просто понимает — это пиар, ее работа и это на пользу его возлюбленной. Он понимает, когда ты в отношениях со звездой, то тут бывает всякое», — рассказал Литвиненко.

По словам психолога, такое поведение Анастасии характеризует ее как уверенную в себе женщину с амбициями, которая знает, чего хочет и делает то, что ей нравится. При этом она никогда не упускает возможности повысить свою популярность, так что для шоу — бизнеса это совершенно нормальное поведение.

Между тем, в соцсети знаменитости с появлением в ее жизни Сергея заметно поубавилось откровенных фото, что не ускользнуло от внимания поклонников. Правда, надолго скандальной звезды не хватило. Незадолго до своего возвращения в столицу с отдыха Волочкова не сдержалась и порадовала фанатов свеженьким фото в шпагате.

Между тем, парочка уже вернулась с теплого побережья и здесь вновь не обошлось без приключений. В громкий скандал, устроенный Волочковой на борту самолета пришлось даже вмешаться полиции.

Ранее 5- tv.ru рассказал, что Волочкову могут посадить на 15 суток после скандала в самолете.