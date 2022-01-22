Настроение, характер, профессия: какие тайны женщины раскроет ее маникюр
Цвет и форма ногтей могут многое рассказать об их владельце. Зачастую это то, что сама женщина предпочла бы скрыть.
Фото, видео: Depositphotos / kobrin-photo; 5-tv.ru
Маникюр уже давно стал неотъемлемой частью жизни современной женщины. На руках зачастую концентрируется не только внимание подруг, но и потенциальных поклонников, работодателей, потому представительницы прекрасного пола не скупятся на украшение своих ногтей.
Характер в цвете
Столь привычная деталь становится настоящим отражением личности своей хозяйки. Эксперт по маникюру Анна Романова рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, какие секреты хранят в себе ногти женщины. Она уверена — форма, длина и цвет могут многое рассказать о характере и предпочтениях клиентки.
«Длинные ногти указывают на такой стервозный характер женщины, ее игривость, капризность. Такие девушки любят гламур, общество, общение и роскошь», — считает собеседница 5-tv.ru.
Что касается любительниц более классических вариантов, то тут все не так однозначно. Короткие ногти могут быть маркером определенной профессии.
«Это может быть связано с работой, — отметила Романова, — Девушка может быть медработником, либо поваром или кондитером. Там короткие ногти без длины и без покрытия — одно из самых главных требований».
Но если короткие ногти — осознанный выбор женщины, то, скорее всего, она отличается целеустремленностью и аккуратностью.
Мнение психолога
Маникюр действительно может транслировать внутреннее состояние его обладательницы. По нему даже можно понять, довольна ли женщина своей жизнью, считает психолог Юлия Габерштейн.
«Женщины, у которых, как правило, все стабильно в жизни, есть стабильный заработок, стабильный доход, нет сложностей в семье, предпочитают не длинные ногти. Как правило, это более квадратная форма ногтей и цвета выбирают более классические — не яркие, без страз», — рассказала она.
У представительниц прекрасного пола, жизнь которых не сходится с их же мечтами, маникюр выглядит совершенно иначе. Наличие сложностей в семье, на работе или иных внутренних переживаний выливаются яркими красками на ее ногти.
«Такие женщины предпочитают, как правило, более длинный маникюр, более яркие цвета. Там чаще присутствуют стразы, тигровые оттенки и так далее», — обратила внимание Габерштейн.
Психолог считает, что внутри каждой женщины есть богиня, которую та желает показать миру, проявить себя.
«Если это сложно проявляется в социальной среде, то есть если муж не замечает, делает мало комплиментов, на работе нет такой отдачи, обратной связи положительной для женщины, которая давала бы ей подтверждение того, что она — супер, она — молодец, богиня, то тогда все равно наше внутреннее состояние требует этих подтверждений. Мы можем их получать через вот такие яркие проявления. Это могут быть ногти в том числе как один из вариантов», — подытожила она.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ожидать в отношениях от мужчины с маникюром.
Читайте также
74%
0.25 86.91
0.09
Нашли ошибку?