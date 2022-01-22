Настроение, характер, профессия: какие тайны женщины раскроет ее маникюр

Маникюр уже давно стал неотъемлемой частью жизни современной женщины. На руках зачастую концентрируется не только внимание подруг, но и потенциальных поклонников, работодателей, потому представительницы прекрасного пола не скупятся на украшение своих ногтей.

Характер в цвете

Столь привычная деталь становится настоящим отражением личности своей хозяйки. Эксперт по маникюру Анна Романова рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, какие секреты хранят в себе ногти женщины. Она уверена — форма, длина и цвет могут многое рассказать о характере и предпочтениях клиентки.

«Длинные ногти указывают на такой стервозный характер женщины, ее игривость, капризность. Такие девушки любят гламур, общество, общение и роскошь», — считает собеседница 5-tv.ru.

Что касается любительниц более классических вариантов, то тут все не так однозначно. Короткие ногти могут быть маркером определенной профессии.

«Это может быть связано с работой, — отметила Романова, — Девушка может быть медработником, либо поваром или кондитером. Там короткие ногти без длины и без покрытия — одно из самых главных требований».

Но если короткие ногти — осознанный выбор женщины, то, скорее всего, она отличается целеустремленностью и аккуратностью.

Мнение психолога

Маникюр действительно может транслировать внутреннее состояние его обладательницы. По нему даже можно понять, довольна ли женщина своей жизнью, считает психолог Юлия Габерштейн.

«Женщины, у которых, как правило, все стабильно в жизни, есть стабильный заработок, стабильный доход, нет сложностей в семье, предпочитают не длинные ногти. Как правило, это более квадратная форма ногтей и цвета выбирают более классические — не яркие, без страз», — рассказала она.

5-tv.ru

У представительниц прекрасного пола, жизнь которых не сходится с их же мечтами, маникюр выглядит совершенно иначе. Наличие сложностей в семье, на работе или иных внутренних переживаний выливаются яркими красками на ее ногти.

«Такие женщины предпочитают, как правило, более длинный маникюр, более яркие цвета. Там чаще присутствуют стразы, тигровые оттенки и так далее», — обратила внимание Габерштейн.

Психолог считает, что внутри каждой женщины есть богиня, которую та желает показать миру, проявить себя.

«Если это сложно проявляется в социальной среде, то есть если муж не замечает, делает мало комплиментов, на работе нет такой отдачи, обратной связи положительной для женщины, которая давала бы ей подтверждение того, что она — супер, она — молодец, богиня, то тогда все равно наше внутреннее состояние требует этих подтверждений. Мы можем их получать через вот такие яркие проявления. Это могут быть ногти в том числе как один из вариантов», — подытожила она.

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