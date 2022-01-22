Стало известно, сколько денег и зачем похитители вернули вдове Градского

По данным 5-tv.ru, версия об инсценировке ограбления не подтвердилась.

В ходе расследования вооруженного ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко были раскрыты новые подробности случившегося. В частности, по данным 5-tv.ru, удалось установить, что небольшая часть из украденных 100 миллионов рублей женщине была возвращена. Речь идет о пяти миллионах.

По предварительным данным, когда Коташенко довезла злоумышленников до Апрелевки, они вернули ей эту сумму.

Также, по информации 5-tv.ru, версия об инсценировке ограбления не подтвердилась. Кроме того, следователям удалось установить, что родственники Градского не имеют отношения к преступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан подозреваемый в нападении на вдову Александра Градского. Как стало известно 5-tv.ru, 25-летний предполагаемый злоумышленник Ромиз А. работал на рынке.