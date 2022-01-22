Стало известно, сколько денег и зачем похитители вернули вдове Градского
Похитители вернули вдове Градского Коташенко пять миллионов рублей
Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda
По данным 5-tv.ru, версия об инсценировке ограбления не подтвердилась.
В ходе расследования вооруженного ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко были раскрыты новые подробности случившегося. В частности, по данным 5-tv.ru, удалось установить, что небольшая часть из украденных 100 миллионов рублей женщине была возвращена. Речь идет о пяти миллионах.
По предварительным данным, когда Коташенко довезла злоумышленников до Апрелевки, они вернули ей эту сумму.
Также, по информации 5-tv.ru, версия об инсценировке ограбления не подтвердилась. Кроме того, следователям удалось установить, что родственники Градского не имеют отношения к преступлению.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан подозреваемый в нападении на вдову Александра Градского. Как стало известно 5-tv.ru, 25-летний предполагаемый злоумышленник Ромиз А. работал на рынке.
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