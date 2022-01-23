Академик РАН рассказал, какой алкоголь подойдет для защиты от «омикрона»

Столь простое и доступное средство может серьезно помочь в снижении вирусной нагрузки на организм, уверен медик.

Спиртовые ингаляции не защитят от COVID-19, но существенно уменьшат риск заболеваемости. Для них подойдут не только спиртные напитки, но и специализированные салфетки для инъекций. Главное — содержание этилового спирта, объяснил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников.

«Важно же не то, какое качество алкоголя, важно само содержание алкоголя в продукте, — пояснил специалист, — Это может быть спиртовая салфетка, которая продается для того, чтобы делать уколы. Я имею в виду только не изопропиловый спирт, а этиловый. Есть салфетки, продающиеся для инъекций. Пожалуйста, положите в маску салфетку — подышите».

Колесников отметил, что для ингаляций подойдут только крепкие спиртные напитки.

«В более легких винах, шампанском нет нужной концентрации алкоголя. Нужна свыше 40% до 70%, чтобы не обжечь дыхательные пути», — пояснил он.

Академик также подчеркнул, что это — исключительно профилактика и ни в коем случае не полноценное лечение.

«Если высокая вирусная нагрузка — ты заболеешь, если низкая — организм может и сам справиться», — напомнил специалист.

Отдельно он рассказал о том, что российские специалисты с Урала разработали отличное средство для профилактики вирусного заболевания — триазавирин, но его появление многими было проигнорировано.

«Это уральский препарат, который не токсичен и в то же время обладает хорошим противовирусным действием, естественно, в первые два-четыре дня развития инфекции. Потом он уже не работает, как и большинство других препаратов», — пояснил медик.

Слова Колесникова о пользе водки встретили критику со стороны коллег. Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал высказывание своего коллеги «неудачной шуткой», пишет Газета.ру. По его мнению, главное в борьбе с коронавирусом — вакцинация и ревакцинация.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что академик РАН предложил использовать в качестве профилактики COVID-19 водку.