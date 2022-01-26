В Минздраве выявили особенность «омикрона» и назвали лучший способ борьбы с ним

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Почти во всех российских регионах собрались длинные очереди к врачам из-за коронавируса. В некоторых поликлиниках врачи остановили оказание плановой помощи.

Фото, видео: Depositphotos / AlexFedorenko; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса Омикрон

В России из-за коронавируса карантин для контактных сокращен с двух недель до одной. «Омикрон» изменил подходы к тестированию, быстро себя проявляет, нет смысла выжидать. Этот штамм вообще необычный — заболеваемость растет, при этом число пациентов в больницах примерно такое же.

По оценке московского мэра, надо выдержать примерно две недели. Что будет потом, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Даниил Левин.

Очереди к врачам — почти во всех регионах. В Марий Эл оказание плановой медпомощи в поликлиниках прекращено. Все силы брошены на ковидных пациентов.

«Сижу уже больше часа. Жду своей очереди. Получить просто лекарство», — рассказал один из пациентов.

А это Улан-Удэ. В какой-то момент очередь просто остановилась. В кабинетах закончились лекарства.

«Если вы вызываете по времени пациентов, вы же знаете, 20 пациентов будет. Вы будьте любезны, лекарства подготовьте. А не так, что кончились они», — пожаловалась медикам ожидающая в очереди женщина.

Волну «омикрона», которая распространилась уже по всей стране, первой ощутила на себе Москва. Здесь тоже очереди. Но чтобы разгрузить врачей, поликлиники переоборудовали под прием пациентов с легкой формой ковида.

«Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом», — рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В силу вступает сокращенный срок карантина. С этого дня те, кто контактировал с заболевшим, должны находиться на изоляции не две недели, а одну. Это поможет избежать ситуации, когда из-за карантина начнет не хватать не только сотрудников больниц. Ведь «омикрон» распространяется очень быстро.

«Сегодня заразиться можно как вариантом „Омикрон“, так и гораздо тяжелее протекающим вариантом „Дельта“», — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Из всех заразившихся новым штаммом — не привиты почти 70%. С осложнениями при заболевании все чаще сталкиваются подростки и люди среднего возраста. А вот роста заболеваемости среди пожилых пока удается избежать.

«Мы видим, что именно пациенты, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, если и сталкиваются с новой коронавирусной инфекцией, переносят ее в легкой или бессимптомной форме», — отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Сегодня именно ревакцинация населения в медицинских научных кругах считается самой эффективной мерой по профилактике тяжелого течения. Страны, которые столкнулись с этим первыми, уже опубликовали данные по мониторингам. Они говорят о том, что именно бустерная вакцинация позволяет избежать тяжелого течения.

В российском Минздраве сегодня рассказали о еще одной особенности «омикрона», которую теперь выявили и наши специалисты. Несмотря на то, что заболеваемость за неделю выросла вдвое, число тех, кто госпитализирован или даже попадает на ИВЛ, увеличивается незначительно.

Тема:
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