Самбурская рассказала, как привезла из отпуска в Доминикане «две полоски»

Тот неловкий момент, когда две полоски не обрадовали — так начала актриса Настасья Самбурская рассказ о привезенной из отпуска в Доминикане проблеме. О неприятности она рассказала своим подписчикам в Instagram. Прилетев на родину по окончании путешествия, звезда выяснила, что подхватила «омикрон».

Как поделилась Самбурская, инфицирование произошло, вероятнее всего, 16 января в аэропорту Пунто-Каны. На следующий день ее стал беспокоить насморк, еще через день он усилился. Но особой мнительностью актриса не отличается, поэтому просто решила — так проходит акклиматизация и адаптация к разнице температур в 30 с лишним градусов.

«С 18-го на 19-е очень плохо спала, принимала снотворное, которое не помогло, утром проснулась разбитая, решив, что это побочка от него. Ломило тело, но я почему-то продолжала думать, что это из-за неудобного одиннадцатичасового перелета и глубокого массажа. А потом решила измерить температуру, 37,3… Здрасте… Вот тут у меня пазл и сложился», — написала Самбурская в посте, приложив фото с положительным тестом на коронавирус.

Instagram @samburskaya

По словам артистки, отек в носу и высокая температура тела донимали ее три дня, подключился кашель, запахи стали едва уловимыми. Вместе с симптомами росла и тревога, ведь звезда уже перенесла COVID-19 в 2020 году, и последствия, по собственным словам, «огребает до сих пор».

«Уже 24-го я сделала два теста, и они оба были отрицательными. Отделалась легким испугом, называется. Но какие будут последствия — еще непонятно… Так что берегите себя по возможности», — заключила актриса.

Как известно, в последние дни в России снова заговорили о всплеске заболеваемости. Теперь бушует омикрон-штамм коронавируса. Во многих регионах введены ограничения, в особом режиме работают все государственные ведомства, в поликлиниках Петербурга даже отменен плановый прием специалистов. Как пишет URA.RU, москвичи сегодня не могли вызвать доктора на дом из-за сбоев в перегруженных системах. Власти и врачи призывают граждан вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности — сегодня это самые эффективные способы защититься от коварного недуга.

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