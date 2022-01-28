🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 января, на убывающей Луне не стоит принимать скоропалительных решений, но и откладывать дела надолго — плохо. Тщательно следите за временем и больше анализируйте. В личной жизни могут наметиться приятные перемены.

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♈ Овен

Овен, вы так долго ждали перемен, и вот, наконец-то они на пороге. Встречайте! Многое, из того, о чем мечталось, сейчас подвластно вам — только оглянитесь. 28 января ознаменуется приятными событиями, но не спешите просто тихо радоваться: анализируйте, запоминайте, делайте выводы. Полученная информация — ваш ключ к успеху.

Космический совет: вас ждут незабываемые приключения.

♉ Телец

Телец, вы истосковались по душевному теплу. Так почему бы не позволить себе немного расслабиться и побыть в объятиях любимого человека? Если проблема кроется в отсутствии партнера, самое время пойти на его поиски. Впрочем, у вас наверняка большой список друзей. Подумайте, может кто-то давно и тайно надеется на роман с вами?

Космический совет: позвольте себе окунуться в любовь.

♊ Близнецы

Близнецы, сильный от природы характер сегодня вам будет только вредить. Звезды предупреждают: не все окружающие готовы выносить постоянное занудство, а тем более терпеть нотации. Постарайтесь контролировать свои эмоции и слова, которые изрекаете. В противном случае рискуете оказаться втянутыми в конфликт.

Космический совет: будьте терпимы и действуйте во благо.

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♋ Рак

Рак, 28 января — ваш день. Удача и успех будут сопутствовать во всех делах, но не стоит обольщаться. Вы должны ценить то, что дает Вселенная, и не сбрасывать со счетов важность вашего личного вклада. Если пренебрегать ответственностью — можете серьезно пострадать. Речь о финансовых потерях, в том числе. В общем, держите все под контролем.

Космический совет: не избегайте ответственности — это чревато.

♌ Лев

Лев, вы находитесь в запутанной ситуации. Что-то вроде: «И хочется, и колется». Так вот. Если ищете решение проблемы, то лучше действовать прямо и первым. Запомните это. Жизнь — непростая штука, и порой на кону стоит очень многое. Мечтаете получить идеальный результат? Придется потрудиться.

Космический совет: берите инициативу в свои руки.

♍ Дева

Дева, 28 января отвергните неоправданные риски. Вы должны хорошо понимать, что происходит вокруг вас и кто есть кто из окружения. Не исключено возникновение странных слухов, что породят большие скандалы. Так что в ваших интересах контролировать дела. Четкая и слаженная работа сегодня возможна, только если вы будете все время «включены».

Космический совет: принимайте решения с холодной головой.

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♎ Весы

Весы, бывают моменты, когда хочется бросить все и уехать подальше от цивилизации. Это странное состояние, быть может, преследует вас по пятам. Пусть так. Но разве есть причины отказываться от заслуженного отдыха? Сегодня поступайте так, как подсказывает внутренний голос.

Космический совет: во всем слушайте свое сердце.

♏ Скорпион

Скорпион, чтобы все шло гладко — нужно иногда расчищать завалы. Речь идет не только о физике, но и о тонких материях. Звезды подсказывают: вы никогда не сможете побороть страх и впустить в жизнь что-то новое, если не избавитесь от стереотипов. Освободите в голове место для позитивных мыслей. У вас точно получится.

Космический совет: очистите пространство от мусора.

♐ Стрелец

Стрелец, 28 января — идеальный день для новых свершений. Ничего не бойтесь, но действуйте продуманно. Наверняка, вы не раз составляли карту желаний и прокручивали в голове сценарий своей идеальной жизни. Так в чем проблема? Мечтаете — реализуйте! Все карты в руки, и не нужно стесняться.

Космический совет: настало время реализовать мечты.

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♑ Козерог

Козерог, вот уже которую неделю вас терзают смутные мысли. Это все — от недосказанности и зажатости. Вы слишком консервативны, потому боитесь перемен. Но если их нет, значит, нет и прогресса. Подумайте, кто или что постепенно тащит вас на «дно». Избавьтесь от лишнего гнета ради светлого будущего.

Космический совет: переосмыслите отношения с близкими.

♒ Водолей

Водолей, вы достаточно смелы и крепко стоите на ногах, чтобы поступать независимо от мнения окружающих. 28 января — день решительных действий. Если не сделать то важное, о чем давно мечтали, сегодня — упустите шанс стать счастливым навсегда. Примите это как ценное указание.

Космический совет: не ждите, пока кто-то сделает первый шаг.

♊ Рыбы

Рыбы, зажатость и закомплексованность еще никогда не помогали добиваться целей. Чтобы творить и быть счастливым, нужно уметь хоть иногда абстрагироваться от суровости бытия. Заставьте себя сходить в отпуск или хотя бы обзаведитесь хобби. Только через расслабление сможете познать истинное чудо. Подумайте об этом сегодня.

Космический совет: научитесь расслабляться по-настоящему.

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