Живущий в особняке Владимир Винокур пожаловался на безденежье из-за «омикрона»
О бедственном положении звезд артист высказался вслед за коллегой по «Аншлагу» Региной Дубовицкой.
Фото: www.globallookpress / Lev Ilyin
Народный артист РСФСР Владимир Винокур пожаловался на финансовые проблемы, с которыми столкнулись звезды после введения новых ограничений по коронавирусу. Распространение омикрон-штамма и очередные меры безопасности, лишившие представителей шоу-бизнеса возможности зарабатывать концертами, привели к серьезным убыткам.
73-летний Винокур заявил, что проблемы начались еще в предновогодние праздники. Резкое сокращение количества выступлений в концертных залах и корпоративных мероприятий сильно ударило не только по юмористу, но и по его коллективу.
«Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов», — цитирует Винокура StarHit.ru со ссылкой на данные Telegram-канала «Абзац».
Единственная надежда звезд как-то поправить материальное положение — весенний сезон. Однако если к той поре введенные ограничение не будут отменены, рассчитывать на полную занятость и прежние заработки не придется.
Владимир Винокур живет в огромном особняке в подмосковном поселке Лесное Озеро. По соседству с ним расположены дома Наташи Королевой, Анастасии Заворотнюк, Льва Лещенко и многих других знаменитостей. Недвижимость в этом районе оценивается в миллионы долларов. Содержать свои дворцы, судя по всему, российским селебрити становится все труднее.
Прежде в январе ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая пожаловалась на проблемы своих артистов из-за пандемии. По ее словам, многие участники программы переживают нешуточный стресс в связи с отсутствием работы и порой даже просят у нее взаймы.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Винокур назвал ремейк «Иронии судьбы…» от Netflix победой над Голливудом.
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