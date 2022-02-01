Как и в чем встретить китайский Новый год, чтобы привлечь в свою жизнь богатство

Китайский Новый год наступает во вторник, 1 февраля. Согласно восточной астрологии, ближайщие 12 месяцев будут счастливыми и порадуют успехом в финансовых вопросах, если хорошо и правильно встретить праздник. О том, как задобрить главный символ 2022-го года — Черного или Синего Водяного Тигра, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог и астропсихолог Екатерина Хвиневич.

По ее словам, благородный хищник особенно ценит решительность и отвагу, поэтому про излишнюю скромность лучше забыть, если хотите чего-то добиться.

Также важно будет иметь активную жизненную позицию и четко представлять желаемую цель. В год под покровительством тигра, по мнению астролога, стоит смело идти вперед и не бояться перемен.

Эксперт напоминает — кроме внутреннего настроя важно позаботиться и об окружающей обстановке.

«В первую очередь нужно очистить пространство вокруг себя — избавиться от всего лишнего и ненужного, чтобы освободить место для позитивных перемен в своей жизни. После уборки можно переходить к подготовке к празднику», — рассказала астролог.

Стоит обратить внимание на главные цвета наступающего года — это синий, сиреневый, фиолетовый, пурпурный и лавандовый. Дополнительно можно использовать серый, голубой и золотистый.

Как отметила астролог, тигр любит роскошь и качество, поэтому отдавайте предпочтение натуральным тканям, камням и металлам, а не имитациям. Этот момент важно учесть при выборе одежды, декора и украшений.

Для того чтобы 2022-й был богат на приятные события и удачные свершения, этих же принципов нужно придерживаться на протяжении всех последующих месяцев, считает астролог.

Расположить к себе тигра можно и с помощью правильно выбранных блюд, которые украсят стол в праздник. Самое главное и любимое блюдо у этого мощного животного, разумеется, мясо. Поэтому чем больше его будет, тем благосклоннее к вам будет символ года.

Разнообразить меню можно фруктами. Как известно, истинным «королем» Нового года в Китае считается мандарин. Ароматный и яркий плод традиционно символизирует богатство и изобилие. Именно его жители этой страны всегда дарят друг другу с пожеланием финансового благополучия.

Астролог советует — обязательно угощайте всех вокруг в этот день мандаринами и чем больше фруктов вы раздадите, тем больше богатства к вам вернется.

В Новый год все мы строим планы на будущее и мысленно обращаемся к своим заветным мечтам.

«Один из элементов китайской астрологии богатства — это карта желаний. Традиционно ее составляют именно в дни Китайского Нового года, так как это энергетически очень сильные дни», — отметила эксперт.

По словам астролога, самые благоприятные даты наступающего года для составления карты желаний с 1 по 16 февраля. Это время просто идеально подходит для того, чтобы зарядить ваши мечты позитивной энергией и приблизить их исполнение.

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