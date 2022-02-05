Не приговор: невролог оценил шансы Добрынина восстановиться после микроинсульта

Композитор перенес микроинсульт в 2018 году, однако до сих пор передвижения даются артисту с трудом.

Вячеслав Добрынин после микроинсульта стал редким гостем на телешоу и концертах. Его появление на юбилее Льва Лещенко показало, что композитору до сих пор тяжело ходить после перенесенного недуга. Реабилитолог, невролог Ринат Акбаров в эксклюзивном интервью 5-tv.ru оценил шансы 76-летнего композитора на успешное восстановление.

«На восстановление после микроинсультов есть шанс однозначно. Это условия, возможности, бюджет, знания профессионала, который этим занимается, и индивидуальный подход. Очень важен индивидуальный подход, потому что уже сейчас доказано, что ежесуточно гиппокамп в мозговой ткани провоцирует рост порядка от 700 до 1500 новых нервных клеток — без разницы какой возраст у человека», — пояснил специалист.

По словам Акбарова, при микроинсульте важно создать хороший капиллярный кровоток в головном мозге, поддерживать работу ликвора, венозного оттока.

Медик также отметил, что сейчас все так или иначе перенесли коронавирус, что, безусловно, серьезно повлияло на газообмен в крови. За этим в обязательном порядке надо следить, подчеркнул специалист.

Если же композитор плохо двигается, то, вероятно, у него был микроинсульт правого полушария мозга. Из-за этого плохо слушается левая половина тела, рука и нога, что провоцирует нетвердую походку. Однако реабилитация и забота о пациенте могут сотворить чудо, несмотря на возможные сопутствующие заболевания и его почтенный возраст.

«Потенциал мозговой у человека огромный, поэтому микроинсульт — это не приговор», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перенесший микроинсульт Добрынин с трудом передвигается.