Актер Пятков о проблемах Куравлева с дочерью: «Мог обделить в завещании»

Отсутствие наследницы на похоронах артиста ее брат оправдал состоянием здоровья. Однако коллеги покойного продолжают выдвигать свои версии.

Дочь народного артиста РСФСР Леонида Куравлева не пользовалась его особенной благосклонностью, полагает коллега покойного Александр Пятков. В эфире популярного ток-шоу на НТВ он рассказал о непростых отношениях родственников. Его слова прозвучали в контексте обсуждения причин отсутствия Екатерины Куравлевой на похоронах отца.

Стоит отметить, сын актера объяснил случившееся проблемами со здоровьем женщины и стрессом после семейной трагедии. По словам Василия Куравлева, сестра тяжело переживала смерть папы, настолько, что всерьез плохо себя почувствовала и не смогла прийти на похороны. Кроме того, добавил брат, врачи заподозрили у Екатерины коронавирусную инфекцию. Но поток слухов заявление не остановило.

«Леня всегда говорил с теплотой большой о сыне, а Катя была немножко не в милости. Есть такое предположение, что, когда он делал завещание, он мог обделить Екатерину в жилплощади… Она не получила того, что хотела, и в этом к нему была какая-то подсознательная претензия… Моя жизнь не удалась, ты виноват, отец, что у меня нет ни парня, ни детей», — отметил Александр Пятков.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Первое образование Екатерины Куравлевой — театральное. Она сыграла соседку героини Ирины Муравьевой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» (в нем снимался и сам Леонид Куравлев. — Прим. ред.) и ряд других ролей. Позже выучилась на психотерапевта и посвятила себя этой практике.

По словам брата, женщина последние три года заботилась об отце, так как его состояние значительно ухудшилось. А в начале января Леонид Куравлев попал в реанимацию больницы в Коммунарке с вирусной пневмонией и подозрением на коронавирус.

Врачи побороли инфекцию, но последствия оказались необратимыми — болезнь сосудов привела к поражениям в головном мозге. Артист скончался в хосписе 30 декабря в возрасте 85 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище рядом с умершей в 2012 году супругой. Свое имя артист выбил на ее надгробной плите еще при жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти сценариста и режиссера Виктора Мережко — он умер в один день с Куравлевым. Церемония прощания прошла в московском Доме кино.