Стало известно, почему родная дочь не пришла хоронить Куравлева

Церемония прощания с легендарным советским и российским актером Леонидом Куравлевым превратилась в череду скандалов. Коллеги по шоу-бизнесу сетовали, что все проходило в закрытом формате, из-за чего не все смогли проводить гения в последний путь. Фанаты критиковали организаторов из-за слишком скромных похорон, недостойных человека со званием народного артиста РСФСР. Но мало того, проститься со звездой не пришла даже его родная дочь — женщину упрекали в бесчувственности. Но оказалось, это не случайность.

В беседе с корреспондентами НТВ сын Куравлева признался: его сестра очень тяжело переживала уход отца. Состояние здоровья наследницы гения резко ухудшилось, она была физически не готова к церемонии.

«Она действительно себя плохо почувствовала. И она была под серьезным стрессом. У нее подозрение на ковид», — объяснил мужчина.

Дочь Леонида Вячеславовича по профессии психотерапевт. Последние три года она почти не отходила от тяжелобольного папы, который едва мог самостоятельно есть и совсем не двигался. Смерть близкого человека стала для женщины большим ударом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на похоронах Леонида Куравлева не было аплодисментов и что это значит.