Федосеева-Шукшина поругалась с Куравлевым незадолго до его смерти

Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ее последняя встреча с Леонидом Куравлевым была омрачена скандалом. Давние друзья повздорили на мероприятии, посвященном 75-летию Василия Шукшина. На нем присутствовал новый возлюбленный актрисы Бари Алибасов, что крайне не понравилось Куравлеву.

«Леня на меня налетел: «Ты с ума сошла вообще? Пригласить Алибасова сюда, в дом, где жил Шукшин». Отругал за это очень сильно, сказал, что не надо было такое делать, приглашать. Я сказала: «Я его не приглашала — он сам попросился», — рассказала Федосеева-Шукшина в эфире передачи Пятого канала «Светская хроника».

С того момента бывшие друзья не виделись, однако артистка надеется, что Куравлев не держал на нее зла за этот инцидент. Сама же она давно не злится на своего давнего приятеля.

«Я любила, люблю и буду любить этого человека всегда», — подытожила она.

Леонид Куравлев скончался 30 января. Свои последние дни артист провел в хосписе. После перенесенной вирусной пневмонии врачи обнаружили у него еще одно тяжелейшее заболевание — у Куравлева разрушались сосуды головного мозга.

Прощание с народным артистом РСФСР было очень скромным. Дети звезды не пожелали устраивать пышные проводы в Доме Кино, ограничившись скромной панихидой в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что шоумен Гоген Солнцев был шокирован закрытыми и крайне скромными похоронами Куравлева.