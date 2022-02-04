Гробовая тишина: что означает отсутствие аплодисментов на похоронах Куравлева

Таролог Марианна Абравитова проанализировала жизненный путь актера. Сможет ли его душа успокоиться, перенеся тяжелые страдания?

Во вторник, 1 февраля, в столице состоялись похороны звезды отечественного кинематографа, легендарного актера Леонида Куравлева. На церемонию прощания пришли только самые близкие и родные, а обязательных аплодисментов не было вообще. Чем опасно нарушение известной традиции и как это отразиться на душе усопшего? Обо всем подробно рассказала таролог Марианна Абравитова.

Сложная судьба

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт напомнила: последние годы жизни Леонид Вячеславович пробыл в забвении. Причем, в добровольном. Когда не стало любимой жены гения — Нины Васильевны — все пошло прахом. Актер стал отдаляться от друзей и товарищей, совсем прекратил работать и в итоге слег на больничную койку.

«Как будут проходить похороны — решает либо сам человек еще до смерти, либо это решают самые близкие. В истории с Куравлевым совершенно все по-другому. Он отошел от известности, она его не интересовала. Свои аплодисменты он получил при жизни. Поэтому, то, что хоронили Леонида Куравлева под молебен, — абсолютно правильно. Его душа жаждала именно этого», — уверена Абравитова.

Таролог заявила, что добровольное отстранение именитого человека от общественной жизни не является чем-то из ряда вон выходящим. Есть немало примеров, когда богатые и прославленные принимали монашеский постриг, желая обрести спокойствие и тишину. Главное в данном случае — как актер себя ощущает и чего он хочет, а традиции — дело десятое.

«Последний период жизни Леонида Куравлева в некотором смысле был монашеский, потому что он ушел в отшельничество. Он, можно сказать, отошел от мира и жил какой-то своей, закрытой жизнью. В таком закрытом режиме его и похоронили, и это было верно», — заключила Марианна Абравитова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на похороны Леонида Куравлева не пришли звездные коллеги.