Герасимов о скромных похоронах Куравлева: «Такое было пожелание родных»

Известный актер умер от последствий тяжелых заболеваний. Незадолго до трагедии он проживал в доме престарелых, почти не ел и горько плакал.
Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Похороны легендарного актера Леонида Куравлева обернулись громким скандалом. Церемония прощания была столь скромной и тихой, что напугала россиян: неужели гений не достоин пышных проводов? В эксклюзивном интервью 5-tv.ru ситуацию прокомментировал народный артист России Евгений Герасимов.
Кончина Леонида Вячеславовича стала шоком для всех, кто его знал и любил. Казалось, слегший с пневмонией актер шел на поправку и даже был переведен в реабилитационный центр. Но его сердце вдруг остановилось. Родные долго не могли понять, как, где и в каком формате устраивать церемонию прощания. В итоге из-за проволочек некоторые селебрити просто пропустили мероприятие. А кто-то и вовсе решил, что близкие все проводят в закрытом режиме, и даже обиделись.
«На сайте Союза кинематографистов все было вывешено. Поэтому чтобы не попасть... Родственники не хотели пышных проводов. Это так. Такое было у них пожелание, но закрытого, естественно, ничего не было. <…> Я тоже долгое время не мог понять, как это будет происходить», — сказал Герасимов.
Евгений Владимирович отметил, что в последние годы жизни Куравлев сторонился окружающих. Вероятно, поэтому родные актера решили все сделать тихо и скромно. Ну и конечно, определенные ограничения накладывает COVID. Было бы странно устраивать пышные проводы и подвергать риску смерти огромное число людей.
«Такое было пожелание родных. Это их право», — сказал Евгений Герасимов.
Актер заметил, что семья покойного Леонида Куравлева могла рассчитывать на финансовую помощь Союза кинематографистов — именно там предлагали устроить проводы в привычном формате. Но что произошло — то уже произошло.
В заключение Евгений Владимирович напомнил, что все, кто не успел попрощаться с гением, могут посетить его могилу на Троекуровском кладбище столицы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, во сколько оценили наследство Леонида Куравлева.
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