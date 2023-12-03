«Хотел уйти поскорее к Нине»: как Леонид Куравлев провел последние месяцы жизни

После кончины жены знаменитый артист вел замкнутый образ жизни и только со стороны казался жизнерадостным.

Режиссер Светлана Дружинина рассказала, какими были последние месяцы жизни народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, ее бывшего однокурсника по ВГИКу. Светлана Сергеевна отметила, что у актера был дар рассказывать анекдоты, все считали его душой компании, на любом застолье он был главным заводилой. Но все это было только внешнее. Куравлев всегда был человеком скрытным, в круг его близкого общения посторонние не допускались.

Всегда близкой для артиста оставалась его жена Нина, вместе они прожили более полувека, и ей он бесконечно доверял. С будущей супругой Куравлев познакомился 16-летним мальчишкой, Нине было 13. Встретились на катке и влюбились, позже о своих отношениях никому не рассказывали, а свадьбу сыграли, когда актер окончил обучение в вузе.

«Моя душа сразу была отдана ей, меня не преследовали влюбленности во ВГИКе», — говорил Куравлев в одном из интервью.

Нина Васильевна прожила 72 года, она перенесла два инфаркта, операцию на сердце, после чего скончалась. Куравлев позаботился о месте на кладбище для себя — рядом с любимой женщиной. На надгробии еще при жизни было выбито его имя. После похорон актер стал затворником, практически не появлялся на публике. Вспоминая свою Нину, всегда выражал восхищение, говорил, что в любой компании она становилась центром притяжения.

Светлана Дружинина считает, что в последние месяцы жизни Леонид Вячеславович сдался. Десять лет он провел в одиночестве и больше не хотел, чтобы детям приходилось о нем заботиться. И в 2022 году его долгое ожидание закончилось. В начале января артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке с вирусной пневмонией, вскоре его перевели в хоспис, 30 января у него остановилось сердце.

«Он не хотел быть обузой, это очень обременительно чувствовать себя таким. Он хотел поскорее уйти к Нине: „И не мешайте мне, прошу!"» — поделилась Дружинина.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему незадолго до смерти дети отправили Леонида Куравлева в дом престарелых.