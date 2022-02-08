Там негатив: сын Куравлева принял неожиданное решение о судьбе наследства отца

После смерти актера Леонида Куравлева оставленное им наследство, главным образом, недвижимость, достанется двоим его детям. При этом, сын знаменитости Василий может выкупить у сестры Екатерины пятикомнатную квартиру в знаменитом Доме на набережной в центре Москвы, в которой она жила вместе с отцом.

Такое мнение высказал художник Никас Сафронов.

«Я думаю, что все у них будет хорошо. Возможно, сын Вася взял на себя всю эту историю. Сказал сестре, что квартиру она может оставить себе. Он бизнесмен. А может, сказал, что даст ей денег. Она может переехать из квартиры отца. Потому что там негатив», — отметил деятель искусства в программе «Звезды сошлись».

РИА Новости / Алексей Майшев

Также у артиста была дача в Подмосковье. Согласно составленному завещанию, имущество должно быть разделено между обоими детьми.

К слову, после того как наследница актера не появилась на похоронах знаменитости, многие стали говорить о том, что отношения между Екатериной и Куравлевым были не слишком теплыми. По словам коллеги покойного Александра Пяткова, артист всегда очень тепло отзывался о сыне, а вот дочь была «немножко не в милости».

Между тем, как рассказал Василий Куравлев, его сестра очень тяжело переживает уход родителя, что отразилось даже на ее самочувствии. Именно из-за проблем со здоровьем Екатерина не смогла проститься с актером. У нее подозревали коронавирусную инфекцию.

Всенародно любимый актер Леонид Куравлев скончался 30 января этого года после продолжительной болезни. После перенесенной пневмонии, которую успешно вылечили в больнице в Коммунарке, у артиста выявили тяжелое поражение головного мозга. Свои последние дни он провел в хосписе, где ему оказывалась паллиативная помощь.

Похоронили актера на Троекуровском кладбище в Москве рядом с горячо любимой супругой, с уходом которой он не мог смириться до самой своей смерти.

Ранее 5- tv.ru рассказал, в какую сумму оценили наследство Леонида Куравлева.