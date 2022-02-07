Смертельный жар: чем опасна небольшая и не спадающая температура

Врач-анестезиолог, реаниматолог Геннадий Мышков рассказал 5-tv.ru, симптомом каких смертельных заболеваний может быть постоянный и слабый жар.

Некоторые люди могут жить с повышенной температурой, считая ее лишь небольшим неудобством и не придавая этому особого значения. Однако субфебрильная температура (в обычной речи — жар) от 37,1 до 38 градусов может быть проявлением опасных для жизни заболеваний.

Жар жару рознь

Врач-анестезиолог, реаниматолог Геннадий Мышков в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, какие виды жара бывают и почему не стоит откладывать визит к врачу, если небольшая температура не спадает.

«Часто врачи объясняют пациентам — у вас субфебрильная температура. Это та температура, которая не превышает 38 градусов, — пояснил медик, — Температура тела, превышающая 38 градусов, уже является фебрильной, которая тоже делится на умеренную и выраженную. И гектическая температура — это лихорадочное состояние, которое приводит к крайним проблемам и серьезным осложнениям, свидетельствует о серьезных септических осложнениях какого-то заболевания».

Если жар не превышает отметку в 38 градусов, то это может свидетельствовать, в первую очередь, об остром респираторном заболевании, подчеркнул Мышков.

«Также постоянные температурные реакции, которые не создают каких-то проблем для человека, и человек даже может не ощущать температурной реакции <…>, сопровождают системные заболевания. Системная красная волчанка, ревматоидный артрит, любые аутоиммунные заболевания — они могут сопровождаться температурной реакцией выше 37 градусов», — объяснил специалист.

Потому при небольшой, но не спадающей температуре стоит обратиться к медикам для постановки диагноза и назначения соответствующего лечения. Это важно, чтобы исключить возможность смертельно опасных заболеваний, воспалительных процессов.

Также небольшой жар может быть вызван воздействием внешних факторов. Например, перегревом на солнце или в сауне.

«Солнечный удар, перегрев, человек находится в бане, сауне — какие-то ситуации при чрезмерном злоупотреблении данными процедурами, солевыми ваннами, могут сопровождаться повышением температуры, — отметил врач, — То есть это — обычная реакция на умеренный, будем говорить, ожог, перегревание».

Немедленно к врачу!

Если же подобных ситуаций у человека не было, но температура повышена, и он себя плохо чувствует, то необходимо обратиться к участковому терапевту для проведения анализов.

«Это банальный общий анализ крови, по которому можно определить есть ли лейкоцитарный сдвиг, то есть повышение количества лейкоцитов и сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ (скорости оседания эритроцитов. — Прим. ред.), которая может быть умеренной, может быть значительным C-реактивный белок», — перечислил медик основные исследования для выявления воспаления.

Он также отметил необходимость сдачи мочи, чтобы исключить патологии мочевыделительной системы. При необходимости лечащий врач также может назначить инструментальные методы исследования.

«К ним относятся рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование — это те банальные базовые перечни лабораторных инструментальных методов исследования, которые позволяют на ранних стадиях хотя бы определить стратегию и тактику ведения пациента», — рассказал Мышков.

Не стоит пытаться в экстренном режиме сбить температуру, если она не превышает 38 градусов. По словам специалиста, это может нарушить естественный защитный процесс организма и ухудшить состояние пациента.

«Если нет каких-то особых дополнительных проявлений и это не мешает чувствовать себя, грубо говоря, относительно удовлетворительно, надо дать возможность, чтобы организм все-таки справился самостоятельно», — подытожил специалист.

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