Убийственное комбо: что будет, если переболеть разными штаммами коронавируса

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 23 547

Профессор Аграновский сообщил о повышенном риске для переболевших несколькими штаммами коронавирусом

Фото, видео: Depositphotos / IgorVetushko; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса Омикрон

Стоит ли ожидать нового штамма СОVID-19 после «омикрона», рассказал профессор МГУ Алексей Аграновский.

Организм людей, которым на протяжении пандемии довелось переболеть несколькими штаммами коронавируса, подвергся очень серьезной нагрузке, последствия этого будут накапливаться. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский.

«Любая нагрузка, особенно таким вирусом, — это опасность определенная. Это накапливается, к сожалению. Поэтому болеть надо легко, а, чтобы болеть легко, надо прививаться. Нет тут других методов. Это очевидные вещи. Есть постковидный синдром, и чем легче протекает заболевание, тем он будет менее выражен», — подчеркнул эксперт.

Аграновский пояснил, что, чем больше раз человек переболел коронавирусом, тем выше у него вероятность различных постковидных проявлений. И в чем они будут выражаться, сказать сложно, потому что сейчас это только изучается.

Профессор не исключил появления очередного штамма COVID-19, который может быть еще опаснее нынешних. По его словам, сейчас «на наших глазах» происходит «эволюция вируса в больших популяциях», и как она будет протекать дальше, никто не может сказать.

«Все зависит от того времени, которое отпущено этой эпидемии. Когда много людей заражены, то шанс возникновения новых вариантов — либо более легких, либо не более легких — выше. Это естественные законы, не отменяемые. И кроме как вакцинироваться, ничего не сделаешь. Абсолютно», — сказал вирусолог.

Он также отметил, что разбушевавшийся в последнее время штамм «омикрон» очень заразен — на уровне ветрянки и кори. И спрятаться от него очень трудно.

Ранее Аграновский рассказал о существовании в природе вирусов двух типов: одни с высокой долей вероятности убивают, но плохо распространяются; другие, наоборот, не столь смертоносны, но очень заразны. При этом набольшую опасность представляют именно вторые, к которым относится ныне распространившийся по планете SARS-CoV-2. Задача таких вирусов, по словам ученого, — не убить побольше людей, а остаться как можно дольше в их популяции и заразить как можно большее число «особей»

Как сообщал 5-tv.ru, врачи объяснили причину потери обоняния из-за перенесенного коронавируса.

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