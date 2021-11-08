Огромные потери: ученый назвал тип смертельно опасных вирусов для человечества

Вирусолог Алексей Аграновский прокомментировал заявление Билла Гейтса о биологическом «супероружии».

Никакие искусственно созданные опасные вирусы ученым не известны, нет ни одного доказанного случая их существования. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский.

Так ученый прокомментировал паническое заявление основателя Misrosoft Билла Гейтса о том, что миру грозит эпидемия оспы, которую искусственно устроят террористы. По словам предпринимателя, злодеи уже взялись за создание «биологического оружия», которое уничтожит всю планету.

Аграновский, в свою очередь, подчеркивает, что подобных искусственных вирусов не существует. По его словам, выведение искусственных вирусов в качестве биологического оружия неэффективно, так как вирусы поражают всех без разбора. При этом как аргумент и «пугалка» в информационной войне они вполне годятся.

Что реально несет угрозу человечеству, так это вирусы, возникающие в природе, и пример тому — пандемия коронавируса, отмечает ученый.

«Могут ли в природе возникнуть опасные вирусы? Могут, как мы видим на примере пандемии. Это могут быть новые коронавирусы или иные вирусы», — сказал Аграновский.

Он указал, что появление новых вирусов происходит внезапно, как это и случилось с COVID-19, который никто не ожидал.

«Хотя первые звонки были — это вирус атипичной пневмонии и MERS — вирус ближневосточного респираторного синдрома. Но мы не отнеслись к этому с должным вниманием, и вот появилась эта пандемия с огромными потерями», — добавил эксперт.

Он также отметил, что вирусы бывают двух типов: одни с высокой долей вероятности убивают, но плохо распространяются, другие, наоборот, не столь смертельны, но очень заразны. При этом набольшую опасность представляют именно вторые.

«Штука в том, что если вирус убивает хорошо, как Эбола, например, то он заражает плохо. Однако если говорить об опасности для стран, для обществ, то опаснее такие вирусы, как SARS-CoV-2, которые заражают очень хорошо, а убивают только 2-4%. <…> Задача вируса — не убить побольше, а остаться как можно дольше в популяции и заразить больше людей», — пояснил ученый.

В качестве примера вирусов с высокими смертельными свойствами он назвал Эболу, Марбург и вирус бешенства, вызывающий практически стопроцентную смертность. Однако пути их передачи и способ существования таковы, что эпидемию они вызвать не могут, отметил эксперт.

Возникновение комбинированных вирусов, обладающих высокой смертельной опасностью и в то же время заразностью, он назвал маловероятным. Однако вирусы необходимо постоянно изучать, чтобы знать об их свойствах, подчеркнул ученый.

«Вирусный геном заточен под одну задачу. Возможны рекомбинации, когда свойства одного вируса переходят в другой, но возникновение суперопасного и очень заразного патогена — маловероятное событие. Однако заниматься этим надо — сбором информации, секвенированием, предсказанием свойств и так далее», — заключил Аграновский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Билл Гейтс предупредил людей о надвигающейся катастрофе: мир может накрыть эпидемия оспы, победить которую будет почти невозможно — смертей может быть слишком много. По мнению Гейтса, за создание «биологического оружия» уже взялись террористы, а пандемия коронавируса — это всего лишь прелюдия перед реальной опасностью.