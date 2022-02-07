Заболевшая Елена Яковлева рассказала о своем состоянии

Недавнее заявление директора театра «Ленком» Марка Варшавера о болезни актрисы «Современника» Елены Яковлевой не на шутку испугало поклонников. Руководитель не стал вдаваться в подробности, лишь сообщив, что все ближайшие спектакли с участием звезды в главной роли отменяются. 5-tv.ru связался с Еленой Яковлевой, чтобы узнать о ее самочувствии.

«У меня все хорошо», — заявила Яковлева, отметив, что не хочет рассказывать о своем состоянии более подробно по телефону.

Несмотря на то, что социальных сетей у актрисы нет, в фанатских пабликах поклонники желают ей скорейшего выздоровления.

Елена Яковлева стала актрисой «Современника» в 1984 году после окончания ГИТИСа. В 2011 году в возрасте 50 лет она ушла из театра, а в 2018-м вернулась в качестве приглашенной актрисы по просьбе художественного руководителя Галины Волчек. С 2021 года Яковлева выходила на сцену в главной роли в постановке «Театр».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавшую актрису Александру Яковлеву нашли в московском онкоцентре.