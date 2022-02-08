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Геронтолог назвал витамин, недостаток которого приводит к деменции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 151

Геронтолог Мамаев заявил, что недостаток в организме витамина В12 приводит к развитию деменции

Геронтолог назвал витамин, недостаток которого приводит к деменции

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Тревожным звоночком должно стать появление депрессии, предупредил врач Валерий Мамаев.

Одной из основных причин развития деменции у пожилых людей становится нехватка в организме витамина B12. Об этом сообщил врач-геронтолог Валерий Мамаев.

Эксперт пояснил, что с возрастом организму все сложнее вырабатывать В12. При этом его дефицит приводит к появлению депрессии, которая, предположительно, является одной из причин развития деменции.

«Депрессия возникает из-за большого недостатка витамина B12 в организме человека. А эта проблема у пожилых людей встречается сплошь и рядом. B12 — сложный витамин и его не так просто усвоить. Этим процессом руководят специальные белки-носители, которые постепенно перестают вырабатываться у пожилых людей», — цитирует Мамаева «Вечерняя Москва».

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Врач порекомендовал пожилым людям при первых признаках депрессии обращаться к врачу-геронтологу. По результатам осмотра он может прописать прием недостающего В12. Витамин в таких случаях прописывается исключительно в форме уколов, а не в таблетках, подчеркнул геронтолог.

Также Мамаев допустил вероятность взаимосвязи между депрессией и деменцией. Однако он отметил, что подтверждающих это достоверных исследований пока нет.

Ранее невролог Алиса Коротина рассказала, как на ранней стадии распознать болезнь Альцгеймера — заболевание головного мозга, часто ведущее к развитию деменции.

По словам специалиста, недуг может проявить себя во время напряженного интеллектуального труда или в условиях многозадачной работы. Человек попросту с ней не справится, так как его когнитивные функции — память, мышление и внимание — ослабевают и приводят к невозможности выполнять определенные задания. При первых проявлениях нарушения памяти Коротина порекомендовала обратиться к неврологу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские ученые обнаружили связь между сном и риском развития деменции.

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