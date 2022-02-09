🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Информация об отстранении фигуристки Камилы Валиевой не подтвердилась

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Срочная новость 1 702

В крови 15-летней звезды российского фигурного катания обнаружили препарат для сердца. На спортивные результаты он не оказывает влияния.

Информация об отстранении фигуристки Камилы Валиевой не подтвердилась

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Тема:
Игры в Пекине

Информация о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и отстранении Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований на Играх в Пекине не подтвердилась. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что спортивные чиновники пока не приняли решения по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Не исключено, 15-летнюю звезду фигурного катания признают невиновной в инциденте со сдачей положительного допинг-теста. В ее крови нашли кардиологический препарат триметазидин, который не влияет спортивные результаты.

В данный момент этот вопрос обсуждают юристы из России и международные спортивные чиновники. Если они придут к решению о невиновности Камилы Валиевой, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира.

Официальное заявление по этому вопросу должно быть опубликовано в четверг, 10 февраля, в 13:00 по пекинскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на допинг-скандал с российскими фигуристами на Играх в Пекине.

Тема:
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