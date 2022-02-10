США считают учения России и Белоруссии, которые обе страны провели на своей территории, эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель Белого дом Джен Псаки.

МИД России призвал западных партнеров прекратить искусственно нагнетать ситуацию. Для решения украинского кризиса требуются не бесконечные разговоры на всех уровнях про «мифическую российскую угрозу», а конкретные шаги по деэскалации.

Тем более, что далеко не все страны НАТО готовы считать Россию врагом и накачивать Украину оружием. И, вообще, западная политика по поводу Киева и Москвы все больше напоминает бессмертные гоголевские сюжеты, заметил корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов.

В понедельник и вторник — Макрон. Сегодня — глава МИД Британии. Континентальная Европа и островная словно соревнуются — кто будет убедительнее на переговорах в Москве. Лиз Трасс — несмотря на довольно теплую погоду — высадилась в российской столице в большой меховой шапке. А к переговорам, как известно, нужно подходить с холодной головой.

На Западе все четче вырисовываются два полюса силы. Вашингтон — Лондон и Париж-Берлин. Не успел Макрон вернуться из турне по России и Украине, как в Британии его тут же обвинили в излишней самостоятельности. Якобы, нет у него мандата говорить за всех!

«Его предложения предполагают нейтральность Украины, что исключает вступление бывшей советской республики в НАТО. Прошлой ночью высокопоставленный источник в правительстве сообщил, что президент Макрон „ни с кем не консультировался“ по поводу своего предложения», — написали в Daily Mail.

В НАТО раскол. Британия и США — всячески подначивают Киев на боевые действия на Донбассе. А континентальной Европе война по соседству — ни к чему. И тут Париж не одинок. Канцлер ФРГ сегодня подтвердил: они с Макроном заодно. На следующей неделе его очередь лететь в Москву и Киев.

«То, о чем я там буду говорить, будет совпадать с тем, что в начале неделе уже сказал президент Макрон. Совместная активность — это то, что делает нас сильнее», — подчеркнул Олаф Шольц.

А Макрон сказал в Киеве четко: Зеленский согласился выполнять Минские соглашения. Но не сказал про срок хранения этого обещания. Вопрос в том, кого президент Украины послушается. Как раз сегодня наш МИД заявил: США хотят пересмотреть Минские соглашения.

«Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО», — заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

К слову, Германия категорически отказывается поставлять оружие Киеву. Зато США и Британия стараются за всех.

Списки поставленного оружия попали в интернет. Наряду с лазерными целеуказателями, приборами ночного видения есть минометы калибром 120 миллиметров, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки Мосина, снайперские винтовки и боеприпасы на любой вкус. Также есть документация по джавелинам и противотанковым ракетам NLAW. Ракеты — шведские, а вот привезли их — из Оксфордшира. Сейчас Киев требует у США противоракетные комплексы THAAD, чтобы поставить их под Харьковом.

«Все, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия, — это попытка оказать на нас дополнительное политическое и, наверное, военно-техническое давление. Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга», — отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

На фоне усиленных поставок оружия на Украину взлетели акции американских оружейных компаний. Lockheed Martin, например, как раз производит комплексы ТЭД. Говорить о вторжении России на Украину стало уже правилом хорошего тона на Западе. The Economist всерьез рассуждает — в лучших гоголевских традициях — а доедет ли колесо. То есть, русский танк — до Киева? Не помешает ли зимне-весенняя распутица? С железной выдержкой в Москве повторяют: вторжения не будет. Нужно заставить Киев исполнять Минские соглашения. Тем более накануне после переговоров Макрона с Зеленским вроде были позитивные сигналы.

Завтра в Берлине встреча советников лидеров стран нормандского формата по Украине. Там и станет понятно: что выберет Зеленский. Агрессивную позицию Лондона и Вашингтона или путь дипломатии, к чему склоняют Киев Франция, Германия и Россия. Но министр иностранных дел Украины сегодня уже заявил — соглашения соглашениями, но говорить с Донбассом никто не будет.

«Думаю, что снова Россия будет настаивать на прямом диалоге. Снова получит от нас отказ, но у дипломатии нет другого пути, кроме как говорить и искать решение, не пересекая свои красные линии», — завил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Видимо, Киев собирается превратить переговоры в нормандском формате в уроки чтения: сделать вид, что не понимает, что написано в Минских соглашениях. Которым, кстати, через два дня исполнится семь лет.