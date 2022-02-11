Комсомолка и красавица: Лучшие роли Евгении Брик

Евгения Брик начала творческий путь на курсе Александра Збруева. Мастер называл студентку талантливой и красивой актрисе, душевным и чистым человеком. Актерское мастерство Евгении оценили и зрители: Брик сыграла несколько запоминающихся ролей, которые принесли ей массу поклонников. 5-tv.ru рассказывает о выдающихся ролях ушедшей в 40 лет актрисы.

«Граф Монтенегро»

Фото: kino-teatr.ru

Этот проект — один из первых полнометражных фильмов в карьере Евгении Брик. Актриса получила главную женскую роль в картине и сыграла с Александром Домогаровым и Алексеем Чадовым. Брик воплотила очаровательную Славку. Утонченная и женственная девушка, которая в сложной ситуации проявила смелость и помогла героям остаться в живых, очень понравилась зрителям. После выхода фильма на экраны Евгения Брик получила первую популярность и новые предложения сниматься в кино.

«Тиски»

Фото: kinopoisk.ru

С фильма началось многолетнее сотрудничество Евгении Брик и Валерия Тодоровского. Актриса познакомилась с режиссером еще на пробах в сериал «Закон», но роль не получила. Зато между Брик и Тодоровским завязался роман, который перерос в крепкий брак. В фильме Тодоровского «Тиски» Брик сыграла девушку Таю, которая поневоле участвует в опасном бизнесе брата и становится заложницей.

«Стиляги»

Фото: kinopoisk.ru

В «Стилягах» Евгения Брик воплотила комсомолку Катю, которая активно участвовала в деятельности партии и устраивала облавы на стиляг. Когда лучший друг героини стал одним из стиляг, перед Катей встал выбор — друг или собственные убеждения. В картине Евгения исполнила песню «Скованные одной цепью»: запоминающаяся роль «железной» Кати принесла актрисе популярность по всей России. Многие критики отметили актерский талант Евгении, ведь ее героиня-антагонистка вызывала лишь негативные эмоции.

«Оттепель»

Фото: kino-teatr.ru

Валерий Тодоровский придумал идею проекта в США, когда разговаривал с создателем сериала «Безумцы». В ходе разговора режиссер понял, что хочет рассказать о жизни кинематографистов в период оттепели. Валерий был вдохновлен примером отца, режиссера Петра Тодоровского. Евгении история очень понравилась и она видела себя в роли бывшей жены главного героя Инги. Но когда она проходила пробы, Тодоровский сказал ей, что роль эксцентричной девушки Ларисы подойдет Брик больше. Так актриса появилась в фильме всего на пять минут, зато каких! В знаменитом эпизоде она обнаженная сидит на скамейке. Позже зрители отмечали, что сцена с Евгений стала одной из самых ярких во всем сериале.

«Географ глобус пропил»

Фото: kino-teatr.ru

В фильме Александра Велединского Евгения Брик сыграла учительницу немецкого языка Киру, с которой знакомится главный герой, учитель географии Виктор Служкин. Служкин был очарован Кирой, пока дома его ждала неприметная жена (ее роль досталась Елене Лядовой). Несмотря на красоту и образованность, Кира не сумела построить личную жизнь. Она выбрала обеспеченного друга Служкина, который оставил ее ради другой. Зрители отмечали, что женственная актриса отлично справилась с ролью и стала украшением фильма.

«Елки 1914»

Фото: kino-teatr.ru

В комедийном киноальманахе «Елки 1914» Евгения Брик воплотила обеспеченную невесту главного героя, Беллу. Роль своенравной и немного надменной дамы пополнила портфолио Евгении, которая с удовольствием соглашалась на разноплановые образы и отрицательных героинь.

«Мне была интересна грань между комедией и серьезностью. Я с таким материалом еще не работала. Тем более в компании с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Поначалу я даже стушевалась! Но, конечно, было очень весело и интересно. Мы все время шутили. В общем, съемки в удовольствие!», — вспоминала актриса.

«Одесса»

Фото: kinopoisk.ru

В этом фильме Евгения Брик сыграла Миру, которая планирует отъезд с мужем в Израиль и своим решением обескураживает родителей-одесситов. Роль вспыльчивой девушки, которая хотела начать новую жизнь с нелюбимым мужем, Валерий Тодоровский написал специально для Евгении Брик. Актриса считала героиню близкой себе, называла ее вспыльчивым, но при этом неплохим человеком с юмором, который искренне любил сестру и родителей.

«Эти глаза напротив»

Фото: kino-teatr.ru

В картине о Валерии Ободзинском Евгения воплотила жену известного певца. Когда Ободзинскому закрыли путь на сцену и стали исключать из концертных программ, он впал в уныние и не принимал помощь жены. В итоге супруга устала от жизни с певцом и развелась с ним. Зрители особенно выделили актерскую игру Брик и отметили, что ей удалось передать чувства любящей супруги, которая поддерживала мужа в сложный период.

«Дети»

Фото: kinopoisk.ru

Работа в сериале «Дети» об успешных людях современной Москвы стала последней для Евгении Брик. Во время съемок актриса боролась с онкологическим заболеванием и скрывала скрывала диагноз от окружающих. О болезни актрисы не знала даже режиссер Алена Званцова. Евгения завершила съемки в картине, но так и не успела посмотреть премьеру проекта.