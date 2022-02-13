🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 февраля, растущая Луна в знаке Рака принесет представителям многих знаков зодиака эмоционально нестабильный день, который могут наполнить ссоры и несбывшиеся надежды. Не стоит отчаиваться, чтобы избежать неловких ситуаций лучше всего провести день дома за отдыхом, отказавшись от сделок, покупок, серьезных встреч. Посвятите время себе, своему здоровью и своим хобби.

♈ Овен

Только что закончилась важная глава в вашей жизни, уступив место другой. Встретьте изменения достойно и радостно, Овны. Скоро все ваши мечты и фантазии станут реальными. Не забывайте про свою семью, сейчас самое время позвонить или даже навестить родителей, помните, они любят вас больше всех на свете.

Космический совет: отпустите все обиды и перестаньте злиться.

♉ Телец

Вдохните смелость, и выдохните страхи, Тельцы. Вы идете правильным путем и скоро обнаружите подтверждение этим словам. Вселенная готовит вам нечто впечатляющее, будьте готовы к положительным изменениям. Найдите минутку, чтобы заглянуть внутрь себя. Вы обнаружите много интересного.

Космический совет: заново познакомьтесь с самим собой.

♊ Близнецы

Для Близнецов сегодня — лучший день, чтобы прислушиваться к своему внутреннему голосу и внести позитивный сдвиг в динамику ваших отношений. У одиноких представителей этого знака сегодня есть вероятность встретить свою половинку. Вы сразу поймете, что он «тот самый». Не упустит шанс изменить свою личную жизнь.

Космический совет: кто-то особенный скоро появится в вашей жизни.

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♋ Рак

Ваши желания сегодня вам диктуют звезды. Идеи, возникающие в вашей голове, будут успешными, даже если на первый взгляд покажутся совершенно безумными. Для Раков наступает благоприятный период — ваши способности и таланты расцветают. Многих представителей знака сегодня будет ждать финансовый успех.

Космический совет: осуществите мечты и идеи, которые приходят на ум.

♌ Лев

Некоторые Львы не смогут сдержать гнев от происходящего вокруг — виной всему приближающееся полнолуние. Будьте осторожны за рулем, а лучше — откажитесь от вождения сегодня. Накопившуюся злость попробуйте сбросить физическими нагрузками или совершите вечернюю пробежку. Если это не поможет, то на выручку придет медитация.

Космический совет: воздержитесь от необдуманных поступков.

♍ Дева

Вы так долго и усердно работали, что пора бы задуматься о передышке, Девы. Отмените все деловые встречи и посвятите день только себе. Примите ванну, почитайте книгу или проведите остаток дня за бокалом вина и размышлениях о жизни. Главное — не пользуйтесь этим вечером гаджетами. Они вытягивают из вас всю энергию.

Космический совет: позвольте себе насладиться отдыхом.

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♎ Весы

Благоприятный и позитивный день будет ждать Весов в воскресенье, 13 февраля. Ваши силы и энергия окажутся на пике. Хочется танцевать — танцуйте. Давно подумывали о ремонте? Приступайте! Даже если вас беспокоят финансовые проблемы или на работе возникли трудности — не беспокойтесь, судьба вскоре внесет свои коррективы.

Космический совет: создайте себе позитивную атмосферу.

♏ Скорпион

Сегодня звезды призывают вас отойти от повседневной рутины и обратить свой взор на искусство, литературу или кино, которые дают течь вашим творческим сокам. Прогулка на природе — тоже прекрасный способ черпать вдохновение. Помните, Скорпионы, что проект, над которым вы работаете, все еще находится на начальной стадии. Лучше сохранять его в секрете, пока вы не разработаете четкий план действий.

Космический совет: черпайте вдохновение в искусстве и природе.

♐ Стрелец

Пришло время внутреннего просветления для Стрельцов. Время выхода за пределы воспринимаемого «я» и встречи с истинным «я», которое скрывалось за завесой. Вы отправились в ад и вернулись, но знайте, что путешествие того стоило. Итак, отпустите свои ожидания и приступайте к практике с мышлением новичка.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции и найдите нужный ответ.

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♑ Козерог

Каждый взрослый человек переносит в свою жизнь детские обиды. Но главный вопрос в том, как он с ними поступает: перекладывает ли вину на окружающих или же пытается лучше понять себя. Сегодня ваши демоны — ваши главные враги, Козероги. И с ними нужно что-то делать. Лучше — навсегда избавиться и забыть.

Космический совет: отпустите все плохое и поблагодарите жизнь за то, что имеете.

♒ Водолей

Водолеи, вы перестали слышать самого себя. Вам кажется, что все вдруг обрело трагические краски, хотя это — всего лишь иллюзия. Вероятно, в последнее время вы взвалили на себя слишком много обязанностей, что не позволяет сделать глубокий вход. Забудьте о предрассудках и смело избавляйтесь от ненужного груза.

Космический совет: не игнорируйте собственные чувства.

♊ Рыбы

Рыбы, в последнее время вы стали слишком раздражительны. Что именно вас беспокоит? Слова и действия окружающих? А, может, личная нереализованность? Звезды настоятельно рекомендуют вам остановиться и взглянуть на мир по-другому. Вы должны оставить за плечами прошлые обиды, чтобы в будущем насладиться счастьем.

Космический совет: не провоцируйте конфликты, иначе — не поздоровится.

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