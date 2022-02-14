Ограничила доступ к странице: как дочь Евгении Брик переживает смерть матери

Семья покойной актрисы перестала отвечать на слова поддержки даже от друзей. Близкие Евгении Брик тяжело переживают потерю.

Уже третий день 12-летняя дочка Евгении Брик Зоя получает соболезнования по поводу смерти матери. Из-за наплыва поклонников артистки, желающих поддержать девочку, ей пришлось ограничить доступ к своей странице — теперь писать Зое могут только друзья.

Однако семья Брик сейчас не отвечает на соболезнования и слова поддержки даже близким — для родных актрисы ее уход стал очень тяжелым ударом. Сейчас муж звезды «Стиляг», режиссер Евгений Тодоровский, ее дочь Зоя, мама Галина Хиривская и младшая сестра Валерия переживают потерю в узком кругу.

По словам источника ТАСС, похороны Евгении Брик пройдут в Москве, но позже. Сейчас близкие простятся с актрисой и кремируют ее в Лос-Анджелесе, где она и умерла.

Евгения Брик ушла из жизни в 40 лет после долгой борьбы с болезнью. Накануне смерти Брик начали ходить слухи о том, что актриса страдает от онкологии. На снимках она выглядела сильно похудевшей, а ее локоны сменила короткая стрижка. Однако семья звезды не торопится подтверждать эти догадки.

Свои последние дни она провела в Лос-Анджелесе, где был ее второй дом. Семья Брик частично жила в США, частично — в России. Мать актрисы давно переехала на ПМЖ в солнечную Калифорнию, где всегда была рада видеть свою дочь с семьей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Розанова и Миронова необычно простились с Брик.