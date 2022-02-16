Дарья Донцова сделала страшное признание о возвращении болезни в ее жизнь

Писательница Дарья Донцова призналась, что страшная болезнь, которую она смогла победить 24 года назад, снова вернулась в ее жизнь. По словам автора детективных историй, истерики — это не про ее семью, потому близкие настроены на борьбу.

«Как-то у нас дома не принято впадать в истерику. Вот этот вот итальянский дворик — не наш стиль», — поделилась сценаристка в новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой.

Донцова пережила несколько сложнейших операций и огромное количество курсов химиотерапии. Она активно поддерживает женщин, столкнувшихся с раком груди, проводит лекции, отправляет деньги в благотворительные фонды.

Однако теперь писательнице придется приложить все силы, чтобы отвоевать у страшной болезни своего близкого человека.

«Мы будем лечиться. Ну вот мы и лечимся», — заявила она.

Судя по всему, Донцова настроена на победу. Она успокоила телеведущую Леру Кудрявцеву, слушавшую ее со слезами на глазах. Все хорошо, мы живы, напомнила писательница.

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