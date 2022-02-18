Кабо рассказала, как вел себя и чувствовал Борис Невзоров незадолго до смерти

Смерть народного артиста РФ Бориса Невзорова стала настоящим потрясением для его близких и коллег. Звезду сгубил коронавирус — он скончался на 73-м году жизни спустя ровно месяц после своего дня рождения. Знакомые Невзорова с теплотой вспоминают о его жизни. Несмотря на то, что знаменитость ушел, в памяти каждого, кто с ним когда-либо общался, он сумел оставить след. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru актриса Ольга Кабо поделилась воспоминаниями о Невзорове.

«Мы почему-то все время играли мужа и жену. — рассказала Кабо. — Мы даже с ним шутили, что, может быть, мы в жизни что-то упустили? Последний раз я снималась с Борисом в картине „Журавль в небе“, мы играли супругов»

По какой-то причине, скрытой даже от артистов, продюсеры видели их именно в качестве семейной пары.

Актриса запомнила Невзорова как очень профессионального и требовательного специалиста. По словам знаменитости, он был из той категории артистов, которые живут театром и творчеством.

«Он, конечно, был очень теплый человек. Очень профессиональный, очень требовательный. Такой человек творческий, человек театра», — поделилась Кабо.

По ее словам, незадолго до смерти Невзоров выглядел здоровым. Ничего не предвещало беды.

«Ничего не предвещало. Он был в форме такой творческой, актерской. Конечно же, соболезнования семье. Я думаю, это такая очень серьезная потеря для театрального мира и для кинематографа, потому что он был действительно очень серьезным артистом,» — отметила Кабо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Невзоров в 71 год стал отцом в третий раз и назвал свою дочь в честь трагически погибшей жены — Анастасией.