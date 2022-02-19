Назван главный владелец имущества покойной Евгении Брик
Звезды отечественного кинематографа не стало 10 февраля. Молодая женщина годами боролась с тяжелым недугом.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Актриса Евгения Брик скоропостижно скончалась 10 февраля. Звезда кинематографа страдала от тяжелого недуга, о котором знали, пожалуй, лишь самые близкие люди. Не только фанаты, но и многие коллеги селебрити восприняли случившееся как личную трагедию. Но вскоре возник логичный вопрос: кому достанется имущество звезды? Ответ не заставил долго ждать.
По данным ФАН, большую часть собственности Брик еще при жизни успела переоформить на любимого мужа — режиссера Валерия Тодоровского. На момент смерти Евгения владела лишь квартирой в Москве. Инсайдер агентства отметил, что звезда «не любила возиться с бумажками и разными регистрациями», поэтому и предпочла доверить все имевшееся мужу.
Источник СМИ уточнил, что Брик переписала на Тодоровского и некие «важные вещи». О чем именно идет речь — пока неясно.
Dni.ru напоминает, что Евгения Брик скончалась в Лос-Анджелесе. Семья решила проводить официальную церемонию прощания со звездой именно там. Близкие сочли, что тело актрисы будет лучше кремировать. Точную причину смерти селебрити родные пока скрывают от СМИ и фанатов, однако есть предположение, что сгубила красавицу онкология.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как малолетняя дочь переживает смерть Евгении Брик.
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