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Назван главный владелец имущества покойной Евгении Брик

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 016

Звезды отечественного кинематографа не стало 10 февраля. Молодая женщина годами боролась с тяжелым недугом.

Назван главный владелец имущества покойной Евгении Брик

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик скоропостижно скончалась 10 февраля. Звезда кинематографа страдала от тяжелого недуга, о котором знали, пожалуй, лишь самые близкие люди. Не только фанаты, но и многие коллеги селебрити восприняли случившееся как личную трагедию. Но вскоре возник логичный вопрос: кому достанется имущество звезды? Ответ не заставил долго ждать.

По данным ФАН, большую часть собственности Брик еще при жизни успела переоформить на любимого мужа — режиссера Валерия Тодоровского. На момент смерти Евгения владела лишь квартирой в Москве. Инсайдер агентства отметил, что звезда «не любила возиться с бумажками и разными регистрациями», поэтому и предпочла доверить все имевшееся мужу.

Источник СМИ уточнил, что Брик переписала на Тодоровского и некие «важные вещи». О чем именно идет речь — пока неясно.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Dni.ru напоминает, что Евгения Брик скончалась в Лос-Анджелесе. Семья решила проводить официальную церемонию прощания со звездой именно там. Близкие сочли, что тело актрисы будет лучше кремировать. Точную причину смерти селебрити родные пока скрывают от СМИ и фанатов, однако есть предположение, что сгубила красавицу онкология.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как малолетняя дочь переживает смерть Евгении Брик.

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