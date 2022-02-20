Что может стать решающим доводом для признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Новая гуманитарная катастрофа на востоке Украины, может стать решающим доводом для признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР независимыми республиками. Такое решение может принять только один человек — президент России. И у него на столе лежит запрос на подобное решение — от депутатов Государственной думы. Во вторник они приняли обращение к главе государства. Причем с серьезной поддержкой — четыре крупнейшие фракции «за». Только 16 человек «против».

«Народ России готов к признанию Донецкой и Луганской республик», — заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы даем президенту дополнительный инструмент, чтобы он мог на встрече с представителем нормандской четверки, например, сказать — вот видишь, у меня депутаты требуют признать», — пояснил депутат Государственной думы РФ Николай Коломейцев.

Основная цель обращения — ускорить решение главной проблемы Донбасса — безопасности людей. Они ведь побежали в Россию посреди февраля не от хорошей жизни, а от очередных обстрелов, которые по сути и не прекращаются вот уже восемь лет. То есть восемь лет идет целенаправленное уничтожение жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это очень похоже на геноцид. По факту обнаружения там массовых захоронений — на этой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всего пять таких мест, а тел там обнаружили 295, и это гражданские лица.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала заявления о братских могилах фейком, хотя могилы реальны, их можно приехать и посмотреть. Пока Следственный комитет расследует дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением». 356-я в Уголовном кодексе. Кстати, 357-я как раз геноцид — сознательное уничтожение отдельных групп населения.