В США не исключили привлечение третьих стран в украинский конфликт

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

При этом глава Пентагона Ллойд Остин отказался отвечать на вопрос о конкретных действиях, которые могли бы быть предприняты в связи с этим.

В США не исключили привлечение третьих стран в украинский конфликт

Фото: www.globallookpress.com/US Joint Staff

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

На стороне Вооруженных сил Украины вполне могут воевать военные из третьих стран. Так глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал слухи о якобы присутствии военных из КНДР в зоне спецоперации.

«Это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», — сказал Остин.

Вместе с тем Остин отказался говорить о конкретных действиях, которые могли бы быть предприняты в связи с этим, а также отметил, что власти США не способны помешать военным из КНДР находиться в зоне спецоперации.

В один из последних дней саммита БРИКС Владимир Путин официально подтвердил договор о стратегическом партнерстве с КНДР. В котором присутствует пункт четыре о военной помощи друг другу в случаи нападения на Россию или КНДР других государств. Путин заявил, что Россия никогда не сомневалась, что власти КНДР относятся к договоренностям серьезно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Южная Корея обсуждает отправку своих военных на Украину.

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