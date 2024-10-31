В США не исключили привлечение третьих стран в украинский конфликт
При этом глава Пентагона Ллойд Остин отказался отвечать на вопрос о конкретных действиях, которые могли бы быть предприняты в связи с этим.
Фото: www.globallookpress.com/US Joint Staff
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На стороне Вооруженных сил Украины вполне могут воевать военные из третьих стран. Так глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал слухи о якобы присутствии военных из КНДР в зоне спецоперации.
«Это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», — сказал Остин.
Вместе с тем Остин отказался говорить о конкретных действиях, которые могли бы быть предприняты в связи с этим, а также отметил, что власти США не способны помешать военным из КНДР находиться в зоне спецоперации.
В один из последних дней саммита БРИКС Владимир Путин официально подтвердил договор о стратегическом партнерстве с КНДР. В котором присутствует пункт четыре о военной помощи друг другу в случаи нападения на Россию или КНДР других государств. Путин заявил, что Россия никогда не сомневалась, что власти КНДР относятся к договоренностям серьезно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Южная Корея обсуждает отправку своих военных на Украину.
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