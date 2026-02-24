Захарова: к 2022 году количество жертв конфликта в Донбассе превысило 13,5 тысяч

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о четвертой годовщине начала специальной военной операции (СВО). Ее комментарий представлен на портале ведомства.

На протяжении восьми лет Россия ответственно содействовала разрешению конфликта в Донбассе, ставшее следствием организованного европейскими странами государственного переворота в 2014 году.

«Захватившие 12 лет назад власть в Киеве национал-радикалы с молчаливого одобрения своих западных покровителей насильственно насаждают многонациональному народу Украины собственные порядки, основанные на идеологии агрессивного национализма и построения этнократичного государства. Тех, кто не принял диктатуру „победителей майдана“ и не стал предавать родную историю, культуру, предков, русский язык, православную веру — а это миллионы мирных жителей Донбасса и Новороссии — подвергли множественным репрессиям. Против них киевский режим развязал настоящую войну на уничтожение», — отметила Захарова.

Диплот подчеркнула, что к 2022 году количество жертв вооруженного конфликта в Донбассе среди его населения превысило 13,5 тысячи человек. Еще десятки тысяч людей потеряли дома, испытали бесчисленные страдания и лишения.

«Была развернута масштабная антироссийская, антирусская пропагандистская кампания, единственной целью которой было убедить мир в том, что русские и все наши народы, кто считает себя частью большого Русского мира, будто бы не имеют права на сохранение своей национально-культурной идентичности — ни на Украине, ни где-либо еще», — добавила Захарова.

Дипломат напомнила, что, начиная с 2014 года, при помощи западных сил шел активный процесс милитаризации Украины и военного освоения ее территории против России. Кроме того, расширение НАТО привело к глубокому кризису безопасности в Европе.

Россия, в свою очередь, пыталась достучаться до Вашингтона и Брюсселя, а также предостерегла от поощрения стремления Киева к членству в альянсе. Были проигнорированы и российские предложения о гарантиях безопасности, касавшиеся, в том числе нерасширения НАТО на Восток.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», — отметила официальный представитель МИД России.

Рядовым явлением на Украине стало восхваление преступников Третьего рейха, осквернение памятников советским воинам-освободителям, захваты храмов канонической православной церкви и репрессии против верующих…

«Среди прочего, СВО вскрыла планы ведомого англосаксами западного лагеря навязать международному сообществу некий „миропорядок, основанный на правилах“, единственной целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада», — добавила Захарова.

Бойцы специальной военной операции ежедневно вносят неоценимый вклад в укрепление региональной и международной стабильности. Захарова отметила, что прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.