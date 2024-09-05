«Обязательно»: Зеленский позвал Россию на второй «саммит мира» по Украине

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Зеленский снова позвал Россию на второй саммит по Украине

«Обязательно»: Зеленский позвал Россию на второй «саммит мира» по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях.

Президент* Украины Владимир Зеленский вновь решил позвать представителей России на второй саммит по Украине, при этом зная, что Москва не намерена участвовать в таких мероприятиях. Свое предложение глава киевского режима озвучил в интервью телеканалу NBC News.

«Обязательно на втором саммите должны быть представители России. Мы это понимаем, что без российской стороны завершить эту войну дипломатически очень сложно», — сказал Зеленский.

К слову, первый «саммит мира» по Украине прошел в Швейцарии 15–16 июня. На нем отсутствовал американский лидер Джо Байден, а также лидеры ряда других ведущих мировых держав и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Итоговый документ конференции поддержали США, Канада, Великобритания, а также Франция, Германия и другие страны Евросоюза. При этом не подписал его ряд стран, среди которых Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Владимир Зеленский провел очередную кадровую чистку.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Украинский кризис
18 авг
Группировка «Запад» всего за сутки взяла под контроль 40 «опорников» ВСУ
19 июл
Обещанного три года ждут: в Киеве заявили об отсутствии поставок истребителей
7 июл
Премьер-министр Венгрии Орбан отправился с визитом в Китай
21 июн
«Дайте нам выборы!» — флаг Украины с призывом к властям вывесили на матче Евро-2024
15 июн
Песков назвал неконструктивной реакцию Запада на предложения Путина
1 июн
Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за кризис на Украине
25 мая
Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на плотине ДнепроГЭС
15 мая
Приступы русофобии: к чему привел запрет русского языка на Украине
7 мая
«Переложить ответственность»: Си Цзиньпина оскорбили требования Запада по России
23 апр
Уехавшие с Украины военнообязанные лишились доступа к консульским услугам
+14° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
89.70
0.77 99.19
1.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:22
«Изведет любого, но не меня»: Кушанашвили преисполнен решимости победить онкологию
0:03
«Удивительно»: Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции
23:50
Цена «зеленой» энергетики: как Германия отправила 600 миллиардов евро на воздух
23:31
«Обязательно»: Зеленский позвал Россию на второй «саммит мира» по Украине
23:13
«Надо успеть»: Волочкова экстренно приехала в Петербург из-за отца
22:53
Сильный пожар на заводе под Тулой охватил две тысячи «квадратов»

Сейчас читают

Последние посадки: что еще можно посадить на даче в сентябре
Блиновская не сдается: адвокат блогера настаивает на пересмотре суммы долга
Критика или поддержка? Как мотивировать ребенка заниматься спортом
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака