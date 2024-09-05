«Обязательно»: Зеленский позвал Россию на второй «саммит мира» по Украине

Зеленский снова позвал Россию на второй саммит по Украине
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
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Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях.
Президент* Украины Владимир Зеленский вновь решил позвать представителей России на второй саммит по Украине, при этом зная, что Москва не намерена участвовать в таких мероприятиях. Свое предложение глава киевского режима озвучил в интервью телеканалу NBC News.
«Обязательно на втором саммите должны быть представители России. Мы это понимаем, что без российской стороны завершить эту войну дипломатически очень сложно», — сказал Зеленский.
К слову, первый «саммит мира» по Украине прошел в Швейцарии 15–16 июня. На нем отсутствовал американский лидер Джо Байден, а также лидеры ряда других ведущих мировых держав и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Итоговый документ конференции поддержали США, Канада, Великобритания, а также Франция, Германия и другие страны Евросоюза. При этом не подписал его ряд стран, среди которых Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Владимир Зеленский провел очередную кадровую чистку.
* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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