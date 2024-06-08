Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в районе Стрелецкой бухты в Севастополе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Губернатор города призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации.

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в районе Стрелецкой бухты в Севастополе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

В районе Стрелецкой бухты в Севастополе уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаила Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — написал он.

Также он отметил, что, по данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

К слову, киевская власть пытается регулярно атаковать не только Крым, но и другие российские регионы. За последние сутки удары ВСУ пришлись и на Херсонскую область. По словам главы региона Владимира Сальдо, первый удар украинские нацисты нанесли управляемой авиабомбой французского производства, а когда местные жители пришли на помощь пострадавшим, враги повторно атаковали село с использованием HIMARS.

Следственный комитет России сообщил, что установит обстоятельства и всех причастных к удару.

Помимо Херсонской области боевики атаковали 11 населенных пунктов в Курской области. В одном из домов поселка Политотдельский произошел пожар после атаки дрона-камикадзе. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чей подчерк заметили в атаках на Херсонскую область в МИД РФ.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
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