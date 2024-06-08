Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в районе Стрелецкой бухты в Севастополе
Губернатор города призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В районе Стрелецкой бухты в Севастополе уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаила Развожаев в своем Telegram-канале.
«Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — написал он.
Также он отметил, что, по данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
К слову, киевская власть пытается регулярно атаковать не только Крым, но и другие российские регионы. За последние сутки удары ВСУ пришлись и на Херсонскую область. По словам главы региона Владимира Сальдо, первый удар украинские нацисты нанесли управляемой авиабомбой французского производства, а когда местные жители пришли на помощь пострадавшим, враги повторно атаковали село с использованием HIMARS.
Следственный комитет России сообщил, что установит обстоятельства и всех причастных к удару.
Помимо Херсонской области боевики атаковали 11 населенных пунктов в Курской области. В одном из домов поселка Политотдельский произошел пожар после атаки дрона-камикадзе. Возгорание удалось быстро ликвидировать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чей подчерк заметили в атаках на Херсонскую область в МИД РФ.
- 2 мая
- «Шакалий оскал этого режима»: к чему привела трагедия в одесском Доме профсоюзов
- 20 апр
- На Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы
- 15 апр
- Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ при помощи корректируемых бомб
- 15 апр
- «Разорвать связь»: в США назвали способ завершения конфликта на Украине
- 15 апр
- ВС РФ улучшили позиции в Работино и в районе Вербового
- 10 мар
- Папа Римский: Украина должна иметь смелость поднять белый флаг
- 9 мар
- Хотят вогнать в долги: в США предложили предоставить Украине помощь в кредит
- 9 мар
- Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине
- 8 мар
- «Прагматичный взгляд»: Китай и Швейцария настаивают на участии РФ в саммите по Украине
- 4 мар
- Вучич не исключил отправку западных войск на Украину
Читайте также
82%
0.02 96.69
0.12
Нашли ошибку?