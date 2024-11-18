В МИД РФ напомнили Западу слова Путина о разрешении Украине бить вглубь РФ

Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратилась к США, Франции и Великобритании.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения западных СМИ о том, что США, Франция и Великобритания дали добро Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS и SCALP/Storm Shadow для ударов вглубь России. Она заявила, что российский лидер Владимир Путин недавно четко высказал свою позицию по данной теме.
«Президент на этот счет высказался», — отметила Захарова в беседе с РБК.
К слову, в сентябре Путин заявил — разрешение на удары по РФ означает прямое участие НАТО в войне на Украине. А если так, то Россия будет действовать уже исходя из появляющихся перед ней угрозах.
До этого дня США отказывались разрешать Украине использовать дальнобойные ракеты, но все изменилось из-за победы на выборах Дональда Трампа, которого подозревают в желании сократить военную помощь для боевиков. Инаугурация Трампа состоится в январе 2025 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и набравшего большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампа.
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