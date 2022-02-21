Не остаться в стороне: кто вошел в состав новобранцев в ДНР

Военкоматы не справляются с растущим количеством резервистов, поэтому по всему Донецку открыты дополнительные пункты мобилизации.

В Донбассе набирает обороты мобилизация населения. Обязательному призыву подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Все как в регулярной армии: в одном ряду стоят и научные сотрудники, и обычные шахтеры, и так называемые пиджаки — лейтенанты запаса, в свое время закончившие военную кафедру.

О новобранцах ДНР Валентин Трушнин.

Артиллерийская канонада становится привычным фоном жизни в Донецке. Минувшей ночью опять «гремело» по всей линии соприкосновения. Во всех городах Донецкой Народной Республики набирает обороты мобилизация.

«Друзья! Братья! Мужчины! Призываем вас не оставаться в стороне…»

Военкоматы не справляются с таким количеством резервистов, поэтому по всему Донецку открыты вот такие дополнительные пункты мобилизации. Этот, например, в школьном спортзале. Мужчины от 27 до 55 лет должны прийти сюда с документами, теплыми вещами и, как их называют в армии, мыльно-рыльными принадлежностями.

Публика здесь самая разная: от сотрудников банка до шахтеров. Есть даже ученые:

«Я по профессии научный сотрудник музея. Мы вся команда вот из музея, резервисты», — говорит Дмитрий Кузнецов.

«Я старший научный сотрудник Донецкого Республиканского Краеведческого музея. Про боевой опыт можете не спрашивать, потому что нет. Я по тылам отсиживался», — признается Юрий Бухарев.

Самый молодой в команде ученых — Степан Беляков, его специализация — история Донецкой Народной Республики. Теперь он будет не только изучать, но и вершить ее.

«Сейчас есть возможность поучаствовать в этом лично. Разумеется, отстоять суверенитет республики, это является первостепенной задачей», — говорит Степан.

Очень много мужчин в возрасте. Как правило, это «пиджаки» — когда-то давно окончившие военную кафедру лейтенанты запаса. А для офицеров верхнюю возрастную планку сдвинули до 65 лет.

«Когда-то автомат Калашникова разбирал вслепую без проблем. Но это было еще в школе. Но недавно вспоминал — нормально. Оказалось, руки помнят», — говорит Андрей.

Ветеран инженерных войск Виктор Ющенко параметрам призыва не отвечает даже как офицер запаса– ему уже 71 год, но он все равно пришел на призывной пункт.

«Вначале отказали. Говорят, старый уже, много лет. Я говорю — мы молоды душой! Тем более мы строители! Мы можем все!» — говорит Виктор.

Пока ему не сказали ни да, ни нет. Оставили «на усиление».

«Если Вы все-таки попадете в ряды… Вы позывной себе придумали какой-нибудь?»

«Да я как-то не думал об этом…» — разводит руками Виктор.

«Давайте прямо сейчас придумаем?»

«Давайте придумаем… Архитектор! Нормально?»

Резервисты на автобусах разъезжаются по своим частям. В ближайшее время они получат военную форму, возьмут в руки оружие и приступят к боевой подготовке.