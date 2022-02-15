Было или не было: друг Кириенко рассказал о ее пластических операциях

Известная актриса до последних дней оставалась настоящей красавицей. Завистники негодовали: неужели так постарались хирурги?

В Москве прощаются со звездой советского кинематографа, выдающейся актрисой Зинаидой Кириенко. У гроба народной артистки СССР было сказано много теплых слов. Но особенно запомнилась речь близкого друга покойной, ее наставника, действующего члена правления и секретариата Союза кинематографистов РФ Евгения Герасимова.

70-летний режиссер отметил, что Зинаида Михайловна была не просто бесконечно талантливой женщиной, но и удивительно красивой. Многие подозревали Кириенко в любви к пластическим операциям, но, по словам Герасимова, нож хирурга никогда не касался лица и фигуры статной леди.

«Она не делала никаких косметических процедур, как многие актрисы», — цитирует Евгения Владимировича dni.ru.

При жизни звезда открыто смеялась над слухами о «переделанной» внешности. Она рассказывала, что порой даже сами врачи восхищались ее безупречной красотой.

«Ученые приезжали, обследовали мой организм. Они пришли к выводу, что на 20 лет моложе своих паспортных данных!» — заверяла Кириенко.

Звезда отечественного кинематографа скончалась 12 февраля. Незадолго до трагедии она попала в больницу с подозрением на заражение COVID. Диагноз подтвердился. На фоне инфекции Зинаида Михайловна перенесла геморрагический инсульт, и ее частично парализовало. Ослабляла организм актрисы также многолетняя недоброкачественная опухоль. К сожалению, справиться с нагрузкой народная артистка не смогла.

Ранее 5-tv.ru показал видео с церемонии прощания с Зинаидой Кириенко из Дома кино.