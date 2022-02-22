Взрывы, покушения, смерти: что происходило в Донбассе перед признанием ЛНР и ДНР

В Луганске прогремел мощный взрыв. На воздух взлетел автомобиль, припаркованный у входа в представительство ЛНР в Совместном центре координации режима (СЦКК) прекращения огня. В МВД республики уверены — это было покушение на главу представительства, теракт украинских спецслужб.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам гибели и ранения людей в Донбассе. Украинская армия стреляет по жилым кварталам прямой наводкой — из тяжелой артиллерии, танков и минометов. В зоне обстрела — три школы в Донецке.

Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин передает из городов, которые вновь оказалась на линии фронта.

Сегодня был тяжелый день для республик Донбасса. Под огнем украинской артиллерии гибнут люди и рушится гражданская инфраструктура. Из-за постоянных обстрелов тысячи людей остались без света и воды. Если так и дальше пойдет — будет гуманитарная катастрофа. Уже тысячи людей остались без света и питьевой воды.

А на юге Донецкой республики ополченцы ведут бои с диверсионными группами украинских силовиков. Власти Донецка открыто говорят, что это начало эскалации, за которой может последовать наступление ВСУ. Тревожная статистика только за минувшие сутки — в результате минометного обстрела погибли двое жителей ДНР.

Криминалисты тут же обнаружили хвостовики от 122-х миллиметровых мин — калибр, запрещенный Минскими соглашениями. Подобные фрагменты находят и около донецких школ, и около жизненно важных объектов. Например, местная водонасосная станция

«Повреждены оба трансформатора. Один полностью сгорел, пробит осколками. Второй с множественными повреждениями. Оба вышли из строя. Насосная станция работать не может», — рассказал Владимир Ляшенко, инженер донецкого управления «Вода Донбасса».

Мощный взрыв прогремел ночью в районе железнодорожного вокзала Донецка. Позже выяснилось, что при попытке заложить взрывное устройство на территории крытого рынка, на нем и подорвался диверсант. Еще одно взрывное устройство нашли рядом.

Вечером чуть не погибла 62-летняя женщина. В ее дом прилетел снаряд, крышу над гостиной снесло полностью. К счастью, пенсионерка находилась в соседней комнате. Из-под обломков ее вытащил сын.

Обстрелы продолжаются и на территории Луганской народной республики. Вечером у здания представительства ЛНР в СЦКК взорвался автомобиль — ранены руководитель Михаил Филипоненко и его водитель.

А это все, что осталось после удара украинских силовиков. Строение полностью выгорело. Разрушения фиксируют представители ЛНР и военной прокуратуры. За последние сутки армия ВСУ несколько десятков раз нарушала режим тишины.

«Видимо, целью украинских боевиков было снести второй этаж. Возможно, прикрывая это тем фактом, что они воспринимали его как наблюдательный пункт. Здесь двухэтажных строений еще с 2014 года практически не осталось», — сказал Иван Филипоненко, официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Это дачный кооператив — около семи километров от города. Мина попала в крышу, второй этаж коттеджа тут же обвалился. Тем временем в самом Луганске вовсю готовятся к худшему сценарию. В городе одно за другим открывают бомбоубежища, проверяют систему оповещения граждан

Те, кто пока не успел покинуть территорию республик, до последнего надеются, что спор удастся решить все-таки дипломатическим путем и не допустить масштабного кровопролития.