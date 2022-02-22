Виталий Кличко вступил в исторический спор с Путиным

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 1 132

Мэр Киева при этом традиционно использовал сомнительные аргументы.

Виталий Кличко вступил в исторический спор с Путиным

Фото: Zuma\TASS

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Мэр Киева Виталий Кличко эмоционально отреагировал на признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Он опубликовал обращение на странице Facebook.

Политик считает, что своими действиями Россия фактически объявила войну Украине. Кличко обрисовал, как, по его мнению, выглядит ситуация в Донецке и Луганске.

«Пришла орда, которая называет себя миротворцами. Наглое и полное презрение к международному праву и суверенитету независимых стран!» — считает мэр Киева.

Кроме того, Кличко решил провести собственный исторический экскурс в ответ на обращение Владимира Путина. По его мнению, глава РФ «цинично и неадекватно поставил под сомнение существование украинского государства и народа», в то время как Киев был сформирован значительно раньше Москвы.

«Россия была Киевом, а Киев великим городом, даже когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва», — отметил политик.

Мэр Киева уверен, что страна выбрала не оставаться в прошлом и Российской империи, а двигаться в будущее в цивилизованном демократическом сообществе стран. Он также отметил, что это решение обошлось Украине в восемь лет сопротивления «российской агрессии».

«Это испытание, которое мы должны пройти. Однозначно, все вместе, с холодным умом и выдержкой. Сохранить государство, чтобы Украина стала сильнее, стала успешной», — обратился к читателям Виталий Кличко.

Политик попросил немедленно внедрить весь пакет санкций, согласованных странами ЕС и НАТО. Кличко также отметил, что гордится киевлянами и украинцами, что они не поддаются панике. В ходе сообщения Владимир Кличко неоднократно назвал лидера РФ «агрессором, у которого повысится аппетит».

Эмоциональную реакцию политика вызвало заявление Владимира Путина в обращении о том, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий. Ранее 5-tv.ru сообщал об основных тезисах резонансной речи президента России.

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