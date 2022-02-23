Политологи объяснили, почему Трамп назвал гениальным решение Путина по ЛДНР

Экс-глава США Дональд Трамп искренне считает гениальным решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Такую точку зрения в беседе с 5-tv.ru высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По мнению политолога, в словах Трампа нет и доли сарказма или шутки.

«Это констатация Трампом внутриамериканской ситуации. Он ведет борьбу за победу республиканцев в 2022 году на промежуточных выборах в Конгресс. Возможно, он будет претендовать на президентское кресло, на реванш, на следующий цикл. И решение президента России Владимира Путина для него — сильнейший удар по Байдену и демократам», — пояснил эксперт.

Он также выразил уверенность в том, что от сложившейся ситуации на Украине американские демократы ничего не выиграли. Попытка действующего президента США Джо Байдена нарастить электорат за счет демонстрации своей способности решать мировые проблемы провалилась.

«Путин продемонстрировал, что нынешний президент США никакие проблемы решать самостоятельно не может. В этой ситуации Трамп будет аплодировать российскому лидеру, который нанес удар по его врагу. С точки зрения Трампа, решение Путина — прекрасное и гениальное», — уверен Солонников.

Политолог Юрий Светов также уверен, что слова экс-главы США — не шутка. Однако, по его мнению, под «гениальностью» подразумевалось не попадание палок в колеса демократов.

«Возможно, более чем стотысячная украинская армия, которая стоит сейчас на границах с этими республиками (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.), будет отодвинута в центр страны, и угроза военных действий снизится. Видимо это Трамп предполагал, называя этот ход Путина гениальным», — пояснил он.

По словам Светова, теперь Киев не сможет атаковать ДНР и ЛНР так, как планировалось до этого. Он также поделился своими выводами, сделанными после участия в дискуссии с гражданами США, один из которых был ярым сторонником Трампа, второй же — Байдена.

«Там звучали мнения, если бы Трамп был президентом США, то ничего подобного бы не случилось, — поделился специалист, — Он бы не допустил, он бы раньше принял эти меры и так далее. То есть взгляд такой — отрицание тех исторических процессов, которые происходят, и то, что любой из этих исторических процессов президент США своей волей остановить может. Поэтому Трамп и назвал гениальным это решение».

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам 21 февраля признал суверенитет ДНР и ЛНР. Он подписал соответствующий документ, а также соглашения о дружбе и сотрудничестве с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Такое решение было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе. Главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой признать независимость республик.

Стоит отметить, три четверти россиян одобряют признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) и подписание с ними договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные опубликованы на сайте организации. Поддержку подписанию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и ЛДНР выразили 78% опрошенных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходит в Донбассе после признания ДНР и ЛНР.