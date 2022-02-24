Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным и не получил ответа

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Журналист редакции сайта Пятого канала 1 033

Президент Украины выступил с обращением к гражданам РФ на русском языке с предложением отказаться от вражды.

Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным и не получил ответа

Фото: ТАСС / Яковлева Ирина

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести беседу, но не получил ответа. Об этом лидер Незалежной сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Сегодня (23 февраля) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть в Донбассе», — сказал Владимир Зеленский.

Президент Незалежной заверил, что Украина не представляет и не будет представлять угрозу для россиян. Он также выразил готовность провести разговор с Россией о безопасности в любом формате и на любой из площадок.

Стоит отметить, что в своем обращении Зеленский говорил на русском языке. По его словам, существующие различия между русским и украинским народами — «не повод быть врагами». Он заверил, что Киеву не нужна война: ни холодная, ни горячая, ни гибридная.

«Война — это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Теряют свободу. Но самое главное — люди теряют своих близких. Теряют себя на войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой — это боли, грязи, крови и смерти. Тысяч и десятков тысяч смертей», — сказал Зеленский.

Несмотря на слова президента Украины, 23 февраля Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала почти двукратное увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе. В этот и предыдущие дни украинские силовики активно применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля, руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило об эвакуации мирных жителей на территорию России. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса. По данным ВЦИОМ, это решение поддержали 73% россиян.

 

Как ранее писал 5-tv.ru, Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за обращения ЛДНР к России.

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