Силовики ВСУ предприняли попытку прорыва под селом Николаевка в Донбассе
Штурмовые группы украинских силовиков шли под прикрытием танков и артиллерии.
Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Этой ночью вооруженные силы Украины попытались прорваться под селом Николаевка, это в Луганской народной республике (ЛНР). Как передают местные журналисты, ополчение ЛНР подтягивает резервы. Против них идут штурмовые группы ВСУ под прикрытием танков и артиллерии.
Кроме того, сообщается, что украинские военные напали на позиции народной милиции. В самом же Луганске, как передает корреспондент МИЦ «Известия», сейчас спокойно. Но в городе постоянно слышны взрывы с передовой.
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