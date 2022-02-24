Силовики ВСУ предприняли попытку прорыва под селом Николаевка в Донбассе

Этой ночью вооруженные силы Украины попытались прорваться под селом Николаевка, это в Луганской народной республике (ЛНР). Как передают местные журналисты, ополчение ЛНР подтягивает резервы. Против них идут штурмовые группы ВСУ под прикрытием танков и артиллерии.

Кроме того, сообщается, что украинские военные напали на позиции народной милиции. В самом же Луганске, как передает корреспондент МИЦ «Известия», сейчас спокойно. Но в городе постоянно слышны взрывы с передовой.