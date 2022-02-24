Корреспонденты «Известий» рассказали об обстановке в Донецке и Луганске

Всю ночь на всей линии соприкосновения в Донбассе были слышны выстрелы и взрывы. О том, какая там обстановка сейчас, после начала специальной военной операции, Иван Литомин и Валентин Трушнин.

Донецк

Всю минувшую ночь мы следили за развивающимися событиями из Донецка. Мы находились в центре города. Надо сказать, что это была не самая громкая ночь, особенно если сравнивать с предыдущими. После обращения президента Владимира Путина, который заявил о начале военной операции, началась канонада, но она была слышна далеко за городом. Мы поехали в сторону линии соприкосновения. Это село Александровка. Оно находится буквально на передовой. Здесь километр до позиций ВСУ. Село Александровка — это одно из сел, где творилось очень много преступлений. Здесь часто проходили обстрелы с утра до вечера. Здесь снайперы ВСУ убили несколько человек, мирных жителей, которые вышли буквально в свой огород. Но сегодня здесь удивительно тихо. Ни одного выстрела мы не слышали. Как это объяснить, я не знаю. Но сделаю предположение, что артиллеристы ВСУ как-то поняли, что одно дело стрелять по мирным жителям, не боясь, что за это что-то будет. Другое дело — понимать, что может сразу же прилететь жесткая ответка и ты можешь быть уничтожен. Но тем не менее, мы слышим канонаду. Она сдвигается от Донецка. Сейчас слышны взрывы в сторону Еленовки. Там позиции ВСУ тоже. В общем, фронт сдвигается. Только мы записали видео и началась стрельба.

Луганск

Сегодня утром Луганск проснулся от очень мощной канонады. Дрожали стекла и до сих пор с передовой слышны очень мощные взрывы. В Донбассе началась спецоперация примерно с шести часов утра и она продолжается по сей момент. Это хорошо слышно. При этом в самом Луганске спокойно. Кто-то идет на работу. Кто-то просто вышел на улицу в магазин или аптеку. Но абсолютно точно грохот с передовой слышал весь город.

«Эйфория такая знаете в душе. Все-таки восемь лет издевательств. Сколько еще может длиться это? Я думаю, что закончится все. И будет нормально».

«Дай бог, что все будет хорошо и было мирно. А не так, как сегодня».

«Ощущения одни — чтобы не было войны и никто не стрелял. Мир и спокойствие были в наших домах. Не боялись за жизни детей».

Никаких спецуказов и военных положений в городе сейчас не объявлено. Повторюсь, ситуация абсолютно спокойная. Ездят отдельные машины, даже вышли рейсовые автобусы. Люди идут на работу. Город словно замер в ожидании. Люди все ждут, как ситуация будет развиваться. Мы находимся в Луганске и продолжаем следить за развитием событий.