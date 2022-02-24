Как уезжали российские дипломаты из Киева

МИД России накануне эвакуировал сотрудников нашего посольства и диппредставительств с территории Украины. Сейчас дипломатам и членам их семей ничего не угрожает. Эвакуация напоминала спецоперацию — людей вывозили под усиленной охраной. Со здания посольства в Киеве спустили государственный флаг.

По данным МИДа, за последние восемь лет наши дипломатические работники не раз становились объектами агрессии, в их адрес поступали угрозы, радикалы поджигали автомобили и нападали на учреждения. А накануне возле нашего посольства в Киеве появились могильные кресты.