Как уезжали российские дипломаты из Киева

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Накануне возле нашего посольства в украинской столице появились могильные кресты.

Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

МИД России накануне эвакуировал сотрудников нашего посольства и диппредставительств с территории Украины. Сейчас дипломатам и членам их семей ничего не угрожает. Эвакуация напоминала спецоперацию — людей вывозили под усиленной охраной. Со здания посольства в Киеве спустили государственный флаг.

По данным МИДа, за последние восемь лет наши дипломатические работники не раз становились объектами агрессии, в их адрес поступали угрозы, радикалы поджигали автомобили и нападали на учреждения. А накануне возле нашего посольства в Киеве появились могильные кресты.

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