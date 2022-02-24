В соцсетях сообщается о появлении российских военных в Харькове
Утром 24 февраля по указанию Владимира Путина в Донбассе началась военная спецоперация.
Фото, видео: ТАСС / SERGEY KOZLOV; Соцсети
В соцсетях сообщается о появлении российских военных в Харькове. На появляющихся кадрах видны танки ВС РФ на фоне билбордов «Украина — это Европа».
На других видео, публикуемое местными жителями, показаны отряды ВСУ спешно покидающие Харьковскую область.
По данным Минобороны РФ, подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.
Утром 24 февраля по указанию Владимира Путина в Донбассе началась военная спецоперация. Президент России особо подчеркнул, что те военнослужащие Украины, которые добровольно сложат оружие, смогут спокойно вернуться к своим семьям.
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