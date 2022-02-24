В соцсетях сообщается о появлении российских военных в Харькове

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 7 343

Утром 24 февраля по указанию Владимира Путина в Донбассе началась военная спецоперация.

Фото, видео: ТАСС / SERGEY KOZLOV; Соцсети

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

В соцсетях сообщается о появлении российских военных в Харькове. На появляющихся кадрах видны танки ВС РФ на фоне билбордов «Украина — это Европа».

На других видео, публикуемое местными жителями, показаны отряды ВСУ спешно покидающие Харьковскую область.

По данным Минобороны РФ, подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

Утром 24 февраля по указанию Владимира Путина в Донбассе началась военная спецоперация. Президент России особо подчеркнул, что те военнослужащие Украины, которые добровольно сложат оружие, смогут спокойно вернуться к своим семьям.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
24 февр
Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы на юг России
24 февр
Жители Белгорода рассказали об упавшем вблизи жилого дома боевом снаряде
24 февр
Жители Киева массово скупают продукты в магазинах, многие пытаются покинуть город
24 февр
Корреспонденты «Известий» рассказали об обстановке в Донецке и Луганске
24 февр
Экономист дал прогноз по курсу доллара и евро на фоне обострения в Донбассе
24 февр
Минобороны РФ: ВСУ массово покидает занимаемые позиции, бросая вооружение
24 февр
Пришла пора действовать: Почему спецоперация в Донбассе назрела именно сейчас
24 февр
Байден пообещал Зеленскому ввести жесткие санкции против России
24 февр
Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе: «Они перешли красную черту»
24 февр
В Белгородской области отменили занятия в школах на границе с Украиной
-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.42
3.65 90.88
3.54
Берегите нервы! Китайский совет дня на четверг, 24 февраля

Последние новости

12:08
День мудрой благодарности: как пройдут 24 лунные сутки для всех знаков зодиака
12:02
Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы на юг России
11:54
Жители Белгорода рассказали об упавшем вблизи жилого дома боевом снаряде
11:46
Жители Киева массово скупают продукты в магазинах, многие пытаются покинуть город
11:41
Корреспонденты «Известий» рассказали об обстановке в Донецке и Луганске
11:38
Стас Михайлов запел патриотические песни: «Время пришло за своих постоять!»

Сейчас читают

Пришла пора действовать: Почему спецоперация в Донбассе назрела именно сейчас
Военный эксперт Литовкин дал прогноз действиям украинских военных
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год